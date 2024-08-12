https://ria.ru/20240812/ukraina-1965820451.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.08.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T23:46
2024-08-12T23:46
2024-08-12T23:46
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога начала распространяться с Сумской области, где ее объявили в 21.36 мск. В последнюю очередь сигнал тревоги начал звучать в 23.21 мск в Днепропетровской области. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, одесская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу