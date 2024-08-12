https://ria.ru/20240812/ukraina-1965601561.html

В Германии сделали неожиданное заявление после атаки ВСУ на ЗАЭС

В Германии сделали неожиданное заявление после атаки ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024

В Германии сделали неожиданное заявление после атаки ВСУ на ЗАЭС

Атаку Украины на ЗАЭС поддерживают западные страны, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X. "Безумный... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T08:53

2024-08-12T08:53

2024-08-12T20:56

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Атаку Украины на ЗАЭС поддерживают западные страны, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X. "Безумный Зеленский напал на атомную электростанцию. Она горит. Это то, что поддерживают правительства США, ЕС, НАТО и "порядок, основанный на правилах", — говорится в публикации. Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате нового обстрела города со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары беспилотников.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.Читайте в Дзен: "Тяжелые удары": украинцев призвали эвакуироваться из страны. Что произошло на Украине ночью?В Германии опешили после "катастрофического взрыва" в Курской области. Названо слабое место ВСУ

https://ria.ru/20240811/zaes-1965570987.html

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