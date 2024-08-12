В Германии сделали неожиданное заявление после атаки ВСУ на ЗАЭС
Дотком: атаку ВСУ на ЗАЭС поддерживают правительства США, ЕС и НАТО
© AP PhotoДым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
© AP Photo
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Атаку Украины на ЗАЭС поддерживают западные страны, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
"Безумный Зеленский напал на атомную электростанцию. Она горит. Это то, что поддерживают правительства США, ЕС, НАТО и "порядок, основанный на правилах", — говорится в публикации.
"Безумный Зеленский напал на атомную электростанцию. Она горит. Это то, что поддерживают правительства США, ЕС, НАТО и "порядок, основанный на правилах", — говорится в публикации.
На ЗАЭС рассказали подробности украинской атаки на станцию
11 августа, 23:41
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате нового обстрела города со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС.
Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары беспилотников.
Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары беспилотников.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.