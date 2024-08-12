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В Германии сделали неожиданное заявление после атаки ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 12.08.2024 (обновлено: 20:56 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965601561.html
В Германии сделали неожиданное заявление после атаки ВСУ на ЗАЭС
В Германии сделали неожиданное заявление после атаки ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 12.08.2024
В Германии сделали неожиданное заявление после атаки ВСУ на ЗАЭС
Атаку Украины на ЗАЭС поддерживают западные страны, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X. "Безумный... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T08:53
2024-08-12T20:56
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
запорожская область
запорожская аэс
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Атаку Украины на ЗАЭС поддерживают западные страны, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X. "Безумный Зеленский напал на атомную электростанцию. Она горит. Это то, что поддерживают правительства США, ЕС, НАТО и "порядок, основанный на правилах", — говорится в публикации. Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате нового обстрела города со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары беспилотников.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.Читайте в Дзен: "Тяжелые удары": украинцев призвали эвакуироваться из страны. Что произошло на Украине ночью?В Германии опешили после "катастрофического взрыва" в Курской области. Названо слабое место ВСУ
https://ria.ru/20240811/zaes-1965570987.html
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в мире, владимир зеленский, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Запорожская область, Запорожская АЭС
В Германии сделали неожиданное заявление после атаки ВСУ на ЗАЭС

Дотком: атаку ВСУ на ЗАЭС поддерживают правительства США, ЕС и НАТО

© AP PhotoДым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo
Дым над градирней Запорожской АЭС после удара украинского беспилотника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Атаку Украины на ЗАЭС поддерживают западные страны, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

"Безумный Зеленский напал на атомную электростанцию. Она горит. Это то, что поддерживают правительства США, ЕС, НАТО и "порядок, основанный на правилах", — говорится в публикации.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
На ЗАЭС рассказали подробности украинской атаки на станцию
11 августа, 23:41
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате нового обстрела города со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС.

Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что градирня Запорожской АЭС выгорела изнутри после ударов украинских беспилотников.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары беспилотников.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.
Читайте в Дзен: "Тяжелые удары": украинцев призвали эвакуироваться из страны. Что произошло на Украине ночью?
В Германии опешили после "катастрофического взрыва" в Курской области. Названо слабое место ВСУ
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Постпред России в Вене прокомментировал удар ВСУ по градирне ЗАЭС
Вчера, 01:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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