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На Сахалине спасли более сотни тюленей - РИА Новости, 12.08.2024
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Хорошие новости
 
05:30 12.08.2024 (обновлено: 15:04 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/tyuleni-1965589706.html
На Сахалине спасли более сотни тюленей
На Сахалине спасли более сотни тюленей - РИА Новости, 12.08.2024
На Сахалине спасли более сотни тюленей
Результатом пятой ежегодной экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области стали 112 спасенных тюленей, сообщили журналистам в островном клубе "Бумеранг". РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T05:30
2024-08-12T15:04
хорошие новости
сахалинская область
охотское море
дальний восток
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг — РИА Новости. Результатом пятой ежегодной экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области стали 112 спасенных тюленей, сообщили журналистам в островном клубе "Бумеранг". "Спасатели освободили 112 морских котиков от пластиковых травмирующих ошейников. Существует большая проблема загрязнения моря остатками рыболовных снастей и бытовыми отходами. В морских регионах Дальнего Востока мы повсеместно видим брошенные сети и различный пластик на берегу, животные моря запутываются в пластике, страдают и погибают от него", — говорится в публикации. В десятидневной экспедиции на Тюлений, расположенный в юго-западной части Охотского моря, участвовали волонтерское подразделение клуба "Друзья океана", научная группа Совета по морским млекопитающим под руководством биолога Владимира Бурканова, а также общественники с Сахалина, Камчатки, Урала, из Приморья, Москвы и Санкт-Петербурга. Они охватили 20 процентов территории лежбища, чтобы избежать излишнего беспокойства животных. Ветеринарные врачи делали морским млекопитающим анестезию при помощи дистанционного инъектора. Благодаря этому удается спасать даже тяжелобольных котиков и крупных самцов, помочь которым при помощи сачка невозможно. Наибольшую опасность для тюленей представляют жаберные сети из лески, которые, как правило, плохо видны на животных, но наносят им глубокие опасные раны, рассказали в "Бумеранге". По данным экологов, в экспедициях этого года по сравнению с прошлыми оказалось меньше животных, пострадавших от рыболовных снастей и пластиковых отходов. За первые четыре года волонтеры спасли 370 тюленей.
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сахалинская область, охотское море, дальний восток, совет по морским млекопитающим, общество, сахалин, россия
Хорошие новости, Сахалинская область, Охотское море, Дальний Восток, Совет по морским млекопитающим, Общество, Сахалин, Россия
На Сахалине спасли более сотни тюленей

На Сахалине спасли 112 тюленей, освободив от пластиковых ошейников

© Фото : Друзья океана/TelegramСпасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области. 12 августа 2024 года
Спасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области. 12 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Друзья океана/Telegram
Спасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области. 12 августа 2024 года
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг — РИА Новости. Результатом пятой ежегодной экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области стали 112 спасенных тюленей, сообщили журналистам в островном клубе "Бумеранг".
"Спасатели освободили 112 морских котиков от пластиковых травмирующих ошейников. Существует большая проблема загрязнения моря остатками рыболовных снастей и бытовыми отходами. В морских регионах Дальнего Востока мы повсеместно видим брошенные сети и различный пластик на берегу, животные моря запутываются в пластике, страдают и погибают от него", — говорится в публикации.
© Фото : Друзья океана/TelegramСпасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области. 12 августа 2024 года
Спасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Друзья океана/Telegram
Спасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области. 12 августа 2024 года
В десятидневной экспедиции на Тюлений, расположенный в юго-западной части Охотского моря, участвовали волонтерское подразделение клуба "Друзья океана", научная группа Совета по морским млекопитающим под руководством биолога Владимира Бурканова, а также общественники с Сахалина, Камчатки, Урала, из Приморья, Москвы и Санкт-Петербурга.
Они охватили 20 процентов территории лежбища, чтобы избежать излишнего беспокойства животных. Ветеринарные врачи делали морским млекопитающим анестезию при помощи дистанционного инъектора. Благодаря этому удается спасать даже тяжелобольных котиков и крупных самцов, помочь которым при помощи сачка невозможно.
Наибольшую опасность для тюленей представляют жаберные сети из лески, которые, как правило, плохо видны на животных, но наносят им глубокие опасные раны, рассказали в "Бумеранге". По данным экологов, в экспедициях этого года по сравнению с прошлыми оказалось меньше животных, пострадавших от рыболовных снастей и пластиковых отходов. За первые четыре года волонтеры спасли 370 тюленей.
© Фото : Друзья океана/TelegramСпасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области. 12 августа 2024 года
Спасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Друзья океана/Telegram
Спасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области. 12 августа 2024 года
 
Хорошие новостиСахалинская областьОхотское мореДальний ВостокСовет по морским млекопитающимОбществоСахалинРоссия
 
 
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