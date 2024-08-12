На Сахалине спасли более сотни тюленей
На Сахалине спасли 112 тюленей, освободив от пластиковых ошейников
© Фото : Друзья океана/TelegramСпасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области. 12 августа 2024 года
Спасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области. 12 августа 2024 года
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 авг — РИА Новости. Результатом пятой ежегодной экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области стали 112 спасенных тюленей, сообщили журналистам в островном клубе "Бумеранг".
"Спасатели освободили 112 морских котиков от пластиковых травмирующих ошейников. Существует большая проблема загрязнения моря остатками рыболовных снастей и бытовыми отходами. В морских регионах Дальнего Востока мы повсеместно видим брошенные сети и различный пластик на берегу, животные моря запутываются в пластике, страдают и погибают от него", — говорится в публикации.
© Фото : Друзья океана/TelegramСпасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области. 12 августа 2024 года
Спасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области. 12 августа 2024 года
В десятидневной экспедиции на Тюлений, расположенный в юго-западной части Охотского моря, участвовали волонтерское подразделение клуба "Друзья океана", научная группа Совета по морским млекопитающим под руководством биолога Владимира Бурканова, а также общественники с Сахалина, Камчатки, Урала, из Приморья, Москвы и Санкт-Петербурга.
Они охватили 20 процентов территории лежбища, чтобы избежать излишнего беспокойства животных. Ветеринарные врачи делали морским млекопитающим анестезию при помощи дистанционного инъектора. Благодаря этому удается спасать даже тяжелобольных котиков и крупных самцов, помочь которым при помощи сачка невозможно.
Наибольшую опасность для тюленей представляют жаберные сети из лески, которые, как правило, плохо видны на животных, но наносят им глубокие опасные раны, рассказали в "Бумеранге". По данным экологов, в экспедициях этого года по сравнению с прошлыми оказалось меньше животных, пострадавших от рыболовных снастей и пластиковых отходов. За первые четыре года волонтеры спасли 370 тюленей.
© Фото : Друзья океана/TelegramСпасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области. 12 августа 2024 года
Спасение тюленей в рамках экспедиции на остров Тюлений в Сахалинской области. 12 августа 2024 года