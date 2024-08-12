https://ria.ru/20240812/tramp-1965820313.html
ФБР проверяет версию об иранской кибератаке на штаб Трампа
ФБР проверяет версию об иранской кибератаке на штаб Трампа - РИА Новости, 12.08.2024
ФБР проверяет версию об иранской кибератаке на штаб Трампа
ФБР США проводит расследование версии о кибератаке со стороны Ирана на предвыборный штаб кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T23:43
2024-08-12T23:43
2024-08-12T23:51
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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. ФБР США проводит расследование версии о кибератаке со стороны Ирана на предвыборный штаб кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, заявил РИА Новости официальный представитель американского ведомства."Мы готовы подтвердить, что ведем расследование по данному вопросу", - сказал представитель ФБР.Американские СМИ ранее сообщили, что штаб Трампа подвергся кибератаке со стороны зарубежных хакеров. Утверждалось, что взломщики, предположительно, получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. Правоохранительные органы США не исключали, что за кибератакой стоял Иран.При этом, выступая в понедельник на брифинге, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась подтвердить достоверность утверждений о причастности Тегерана к кибератаке на штаб политика-республиканца.
https://ria.ru/20240717/iran-1960140735.html
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в мире, иран, фбр, дональд трамп, карин жан-пьер, тегеран (город), сша
В мире, Иран, ФБР, Дональд Трамп, Карин Жан-Пьер, Тегеран (город), США
ФБР проверяет версию об иранской кибератаке на штаб Трампа
ФБР: бюро проводит расследование версии о кибератаке Ирана на штаб Трампа