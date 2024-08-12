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Артяков: англичане разочаровались в "Челленджерах" после боев на Украине - РИА Новости, 12.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 12.08.2024 (обновлено: 11:04 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/tanki-1965602437.html
Артяков: англичане разочаровались в "Челленджерах" после боев на Украине
Артяков: англичане разочаровались в "Челленджерах" после боев на Украине - РИА Новости, 12.08.2024
Артяков: англичане разочаровались в "Челленджерах" после боев на Украине
Англичане быстро убрали танки "Челленджер" с Украины, разочаровавшись в качествах своей бронетехники после первых же боев, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T08:58
2024-08-12T11:04
специальная военная операция на украине
украина
кубинка
владимир артяков
ростех
форум "армия — 2024"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Англичане быстро убрали танки "Челленджер" с Украины, разочаровавшись в качествах своей бронетехники после первых же боев, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков по случаю открывающегося в подмосковной Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". "Любопытно было бы посмотреть на британские "Челленджеры", но англичане быстро убрали их из Украины. Скорее всего, разочаровались в качествах своей бронетехники после первых же боев. Те же "Абрамсы" и "Леопарды" могут дать "Челленджерам" десять шагов форы", - сказал Артяков. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240812/nato-1965589555.html
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украина, кубинка, владимир артяков, ростех, форум "армия — 2024", в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кубинка, Владимир Артяков, Ростех, Форум "Армия — 2024", В мире
Артяков: англичане разочаровались в "Челленджерах" после боев на Украине

Артяков: англичане быстро убрали "Челленджеры" с Украины, разочаровавшись в них

© Фото : Crown CopyrightБританский основной боевой танк Challenger 2
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Crown Copyright
Британский основной боевой танк Challenger 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Англичане быстро убрали танки "Челленджер" с Украины, разочаровавшись в качествах своей бронетехники после первых же боев, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков по случаю открывающегося в подмосковной Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024".
"Любопытно было бы посмотреть на британские "Челленджеры", но англичане быстро убрали их из Украины. Скорее всего, разочаровались в качествах своей бронетехники после первых же боев. Те же "Абрамсы" и "Леопарды" могут дать "Челленджерам" десять шагов форы", - сказал Артяков.
Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКубинкаВладимир АртяковРостехФорум "Армия — 2024"В мире
 
 
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