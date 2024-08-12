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Артяков: англичане разочаровались в "Челленджерах" после боев на Украине
Артяков: англичане разочаровались в "Челленджерах" после боев на Украине - РИА Новости, 12.08.2024
Артяков: англичане разочаровались в "Челленджерах" после боев на Украине
Англичане быстро убрали танки "Челленджер" с Украины, разочаровавшись в качествах своей бронетехники после первых же боев, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T08:58
2024-08-12T08:58
2024-08-12T11:04
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Англичане быстро убрали танки "Челленджер" с Украины, разочаровавшись в качествах своей бронетехники после первых же боев, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков по случаю открывающегося в подмосковной Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". "Любопытно было бы посмотреть на британские "Челленджеры", но англичане быстро убрали их из Украины. Скорее всего, разочаровались в качествах своей бронетехники после первых же боев. Те же "Абрамсы" и "Леопарды" могут дать "Челленджерам" десять шагов форы", - сказал Артяков. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
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Артяков: англичане разочаровались в "Челленджерах" после боев на Украине
Артяков: англичане быстро убрали "Челленджеры" с Украины, разочаровавшись в них