https://ria.ru/20240812/tanki-1965602437.html

Артяков: англичане разочаровались в "Челленджерах" после боев на Украине

Артяков: англичане разочаровались в "Челленджерах" после боев на Украине - РИА Новости, 12.08.2024

Артяков: англичане разочаровались в "Челленджерах" после боев на Украине

Англичане быстро убрали танки "Челленджер" с Украины, разочаровавшись в качествах своей бронетехники после первых же боев, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T08:58

2024-08-12T08:58

2024-08-12T11:04

специальная военная операция на украине

украина

кубинка

владимир артяков

ростех

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Англичане быстро убрали танки "Челленджер" с Украины, разочаровавшись в качествах своей бронетехники после первых же боев, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков по случаю открывающегося в подмосковной Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". "Любопытно было бы посмотреть на британские "Челленджеры", но англичане быстро убрали их из Украины. Скорее всего, разочаровались в качествах своей бронетехники после первых же боев. Те же "Абрамсы" и "Леопарды" могут дать "Челленджерам" десять шагов форы", - сказал Артяков. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>

https://ria.ru/20240812/nato-1965589555.html

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