https://ria.ru/20240812/artyakov-1965210845.html

Владимир Артяков: ноу-хау среди натовских трофеев на СВО нет

Владимир Артяков: ноу-хау среди натовских трофеев на СВО нет - РИА Новости, 12.08.2024

Владимир Артяков: ноу-хау среди натовских трофеев на СВО нет

В подмосковном парке "Патриот" 12-14 августа пройдет международный военно-технический форум "Армия-2024". Традиционно широко будут представлены холдинги –... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:00

2024-08-12T11:00

2024-08-12T11:00

интервью

владимир артяков

ростех

парк "патриот"

безопасность

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В подмосковном парке "Патриот" 12-14 августа пройдет международный военно-технический форум "Армия-2024". Традиционно широко будут представлены холдинги – производители военной продукции, входящие в госкорпорацию "Ростех". Они подготовили около тысячи экспонатов, включая образцы вооружений практически во всех ключевых сегментах. Первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков рассказал в интервью РИА Новости о представленных на выставке новой версии комплекса ПВО "Панцирь", мини-системе РЭБ личного ношения, перспективной дистанционной управляемой платформе "Каракал", подготовке к производству тяжелых ударных дронов "Охотник", трофейной западной технике, эволюции оружия за время проведения СВО и многом другом. — Это уже третий с начала спецоперации форум. По вашему мнению, как за это время изменились формат и содержание "Армии"?— В этом году программа "Армии" сократилась до трех дней – это оптимально, вместе с тем, внимание к форуму по-прежнему высокое. В выставке участвуют все наши холдинги – производители военной техники и вооружений: ОАК, "Вертолеты России", УВЗ, "Техмаш", "Высокоточные комплексы", Росэл, "Калашников" и другие.Форум наглядно отражает эволюцию оружия за время спецоперации. Многие образцы техники созданы или значительно доработаны с учетом реального боевого опыта.Будет представлено немало хитов, отлично зарекомендовавших себя на СВО. Прежде всего, я бы отметил высокоточное оружие – это и управляемые снаряды "Краснополь", и управляемые ракеты для РСЗО, демонстрирующие высокую точность поражения украинских военных целей. Будут барражирующие боеприпасы, беспилотники-разведчики "Суперкам" и многое другое.Такие мероприятия нужны, чтобы себя показать, посмотреть на коллег, сверить часы. Это возможность своими глазами оценить состояние ОПК, его достижения и проблемные точки.— Форум является международным. С введением санкций он продолжает оправдывать это название?— "Армия" была, есть и остается удобным форматом для наших иностранных партнеров. Где еще разом на одной площадке увидеть практически всю продукцию российского ОПК? Конечно, они приезжают, чтобы посмотреть, "пощупать", поговорить с нашими специалистами, провести переговоры.С начала СВО, несмотря на санкции, мы наблюдаем рекордный рост интереса к российскому оружию в мире. Экспортный портфель заказов превысил 60 миллиардов долларов – такого еще не было. На некоторые образцы сформирован хороший отложенный спрос, который будет реализован после обеспечения потребностей российской армии.— Какие новинки можно будет увидеть в этом году?— Мы подготовили около 1000 экспонатов, включая образцы вооружений практически во всех ключевых сегментах: от боевой авиации и артиллерийских комплексов до средств связи и стрелкового оружия. В том числе, конечно, будет ряд новинок.В их числе отмечу новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е". Это разработка наших "Высокоточных комплексов". От хорошо знакомого "Панциря" ее отличает новый боевой модуль без автоматических пушек. То есть это именно зенитный ракетный комплекс в чистом виде.Также состоится премьера двух наземных роботизированных платформ. Как показывает опыт реальной войны, это очень перспективная боевая техника. Ее разработкой в контуре "Ростеха" также занимаются "Высокоточные комплексы".Можно будет увидеть малоразмерный колесный робот "Депеша". Его преимущества в том числе в разных вариантах управления — и по радиоканалу, и по проводам. Дрон может использоваться как транспортное средство, носитель соответствующих систем вооружения или в качестве беспилотника-камикадзе.Еще одна новинка — универсальная дистанционно управляемая платформа "Каракал". Это гусеничная техника, на нее можно ставить разные модули. В одной из версий "Каракал" оснащен ракетным комплексом для поражения позиций, командных пунктов, живой силы и бронетехники противника. Такие роботы позволят гибко выполнять огневые задачи на поле боя, не ставя под удар военнослужащих.— Конфликт на Украине эксперты называют "войной дронов". Что из средств противодействия покажете посетителям выставки?— Опыт СВО заставил весь мир переосмыслить роль дронов в военных конфликтах. Речь идет не только о воздушных беспилотниках, но и наземных, морских. Это новые угрозы, на которые мы смогли отреагировать оперативно и эффективно.Например, на форуме мы представим портативные мини-РЛС, которые способны засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении. Это локаторы относительно нетяжелые – в полном снаряжении весят около 25 кг. То есть мобильные и удобные для транспортировки.Если говорить о борьбе с БПЛА, то наряду с новым "Панцирем-СМД-Е", о котором уже говорил, мы покажем ракеты ближнего перехвата. Они предназначены для гарантированного поражения дронов, в том числе малоразмерных.Также представим линейку средств радиоэлектронной борьбы. Например, впервые покажем новейшую разработку "Росэлектроники" — носимый комплекс РЭБ "Сурикат" для борьбы с мини-беспилотниками. Комплекс настолько компактный, что помещается в разгрузку солдата. За несколько десятков метров он обнаруживает и накрывает помехами вражеский дрон.Кроме того, представим обновленную систему РЭБ "Лесочек" разработки "Созвездия" для установки на автобронетехнику. Комплекс изначально создавался для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств. На выставке впервые можно будет увидеть новую версию для противодействия современным БПЛА.— Беспилотники сегодня – это "глаза" армии. Но для успешной интеграции их со средствами поражения нужны эффективные средства автоматизации типа "Планшета". Как изменился этот комплекс со времен его последнего показа на форуме?— Комплекс "Планшет-А" сегодня активно применяется в зоне спецоперации. С ним наша артиллерия показывает лучшую эффективность. При этом на основе боевого опыта он был оперативно доработан. Повышено быстродействие компьютера, увеличена дальность передачи данных. Также оптимизировано программное обеспечение. Теперь "Планшет", к примеру, позволяет одновременно управлять взводами и отдельными орудиями при стрельбе по разным целям. Стала шире номенклатура боеприпасов, которыми можно вести огонь под управлением "Планшета". Все это еще больше повышает эффективность артиллерии, дает дополнительную экономию снарядов. Доработанную модификацию системы как раз можно будет увидеть на "Армии-2024".— На каком этапе находятся испытания тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник"?— Программа сейчас на этапе предварительных испытаний. Ведутся полеты нескольких опытных образцов. Параллельно на заводе ОАК идет подготовка к изготовлению установочной партии тяжелых ударных дронов. Проект идет по своему плану.— Планирует ли "Ростех" показать на "Армии" новинки по авиации?— ОАК представит глубоко модернизированный Як-130М, который получил совершенно новые боевые возможности. Пусть детали пока останутся за кадром, все подробности наши авиастроители расскажут непосредственно на выставке.— В прошлом году "Ростех" впервые представил самоходную колесную гаубицу "Мальва". В конце прошлого года стартовали ее серийные поставки. Какие отзывы от военных?— Серийный вариант "Мальвы" мы покажем в этом году на форуме, на прошлой "Армии" широкой публике демонстрировался опытный образец.Сегодня эти гаубицы проходят опытно-войсковую апробацию в артиллерийских подразделениях в зоне специальной военной операции. Сервисное сопровождение орудий обеспечивает бригада специалистов нашего предприятия-изготовителя.Предварительные результаты боевого применения хорошие. Подтверждается высокая мобильность и защищенность машины. За считанные минуты "Мальва" разворачивается на позиции, выполняет огневую задачу, сворачивается и позицию покидает. Это очень высокий показатель, важный для выхода из-под огня в ходе контрбатарейной борьбы.— Начались ли серийные поставки самоходной пушки 2С25М, также известной как плавающий танк?— Модернизированная самоходная противотанковая пушка 2С25М прошла госиспытания. По их итогам в конструкторскую документацию внесены корректировки, пушка готовится к принятию на вооружение. Кстати, бронезащита машины была доработана с учетом требований СВО. Теперь 2С25М имеет повышенную стойкость к снарядам малокалиберных пушек— Защита бронетехники постоянно совершенствуется, мы это видим. А что промышленность предлагает сегодня для защиты личного состава?— Здесь есть хорошие наработки у "НИИ Стали", входящего в "Калашников". В частности, специалисты института создали титановый бронешлем "Барс-Л". Он на голову выше натовских образцов и выдерживает даже прямые выстрелы из пистолета с нескольких метров. Мы проводили сравнительные тесты: в тех же условиях зарубежные шлемы получают сквозное пробитие.Если говорить о бронежилетах, то на "Армии" мы покажем модифицированный армейский бронежилет "Оберег", оснащенный керамическими плитами класса Бр5. Он способен остановить пулю из снайперской винтовки и имеет увеличенную площадь брони. При этом весит чуть больше 9 кг – рекордно мало для такой экипировки.Покажем также "Оберег" для гражданского разминирования, тоже легкий и хорошо защищающий от различных типов осколков противопехотных мин. Эти бронежилеты делает наша тульская "Октава".— Какие из трофейных образцов военной техники ВСУ, доступ к которой получили специалисты предприятий "Ростеха" за последний год, представляют, на ваш взгляд, наибольший интерес? Были ли созданы за это время аналоги или доработаны существующие образцы российской техники?— Противника надо знать в лицо, поэтому все доступные трофеи так или иначе представляют для нас интерес. Каких-либо ноу-хау мы, честно говоря, не увидели. В целом, у нас с Западом паритет по зрелости военных технологий и решений, но разница в подходах к конструированию есть, именно это и было любопытно. Отмечу, что западные разработчики смотрят на критерий цена – качество – эффективность, но у них получается дороже.Наиболее любопытными образцами для нас стали, конечно, танки и боевые машины пехоты. "Абрамсы" и "Леопарды" не имеют управляемого оружия, ремонтопригодность хуже. Динамическая защита у БМП "Бредли" неплохая, но не дотягивает до наших новейших образцов.Любопытно было бы посмотреть на британские "Челленджеры", но англичане быстро убрали их из Украины. Скорее всего, разочаровались в качествах своей бронетехники после первых же боев. Те же "Абрамсы" и "Леопарды" могут дать "Челленджерам" десять шагов форы.— Сегодня предприятия "Ростеха" сосредоточены на нуждах фронта, однако задачи по наращиванию объемов гражданской продукции с них не сняты. Сохраняются ли планы к 2030 достичь паритета в производстве военной и гражданской техники?— В абсолютных цифрах наша гражданская выручка растет уже несколько лет. По итогам 2023 года она достигла почти 1 триллиона рублей, рост около 50 миллиардов. Ее доля в общем объеме выручки – порядка 35%. Это неплохой показатель, мы идем опережающими темпами. Напомню, что президент поставил оборонке цель – 30% к 2025 году. Поэтому баланс между "войной" и "миром" – реальная задача.Отмечу, что "Ростех" в несколько раз нарастил производство бронетехники, артиллерии, боеприпасов, других вооружений. Мы выполняем ГОЗ по особо востребованной в зоне СВО номенклатуре на 100%. На этом фоне мы наращиваем обороты по гражданским программам. Делаем гражданскую авиацию, автомобильную технику, агрегаты для энергетики, медицинское оборудование, электронику и многое другое.Не скажу, что все гладко. Есть директора, которые до конца не осознали важность этой работы. Хотел бы обратить внимание всех наших руководителей: спрос здесь будет не менее жестким, чем в сфере гособоронзаказа.

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https://ria.ru/20240809/armiya-1965123197.html

https://ria.ru/20240809/proekt-1965085315.html

https://ria.ru/20240731/malva-1963075804.html

https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, владимир артяков, ростех, парк "патриот", безопасность