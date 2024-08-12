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В "Ростехе" рассказали о недостатках танков Abrams и Leopard - РИА Новости, 12.08.2024
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06:06 12.08.2024 (обновлено: 11:07 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/tanki-1965591073.html
В "Ростехе" рассказали о недостатках танков Abrams и Leopard
В "Ростехе" рассказали о недостатках танков Abrams и Leopard - РИА Новости, 12.08.2024
В "Ростехе" рассказали о недостатках танков Abrams и Leopard
Танки Abrams и Leopard не имеют управляемого оружия, их ремонтопригодность хуже, чем у российских танков, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T06:06
2024-08-12T11:07
безопасность
кубинка
владимир артяков
ростех
россия
форум "армия — 2024"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Танки Abrams и Leopard не имеют управляемого оружия, их ремонтопригодность хуже, чем у российских танков, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". По словам первого заместителя главы корпорации, все доступные трофеи так или иначе представляют интерес для специалистов "Ростеха". "Наиболее любопытными образцами для нас стали, конечно, танки и боевые машины пехоты. Abrams и Leopard не имеют управляемого оружия, ремонтопригодность хуже. Динамическая защита у БМП Bradly неплохая, но не дотягивает до наших новейших образцов", - сказал Артяков. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова &gt;&gt;
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безопасность, кубинка, владимир артяков, ростех, россия, форум "армия — 2024"
Безопасность, Кубинка, Владимир Артяков, Ростех, Россия, Форум "Армия — 2024"
В "Ростехе" рассказали о недостатках танков Abrams и Leopard

Замглавы "Ростеха": танки Abrams и Leopard не имеют управляемого оружия

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодбитый танк Abrams
Подбитый танк Abrams - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Подбитый танк Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Танки Abrams и Leopard не имеют управляемого оружия, их ремонтопригодность хуже, чем у российских танков, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024".
По словам первого заместителя главы корпорации, все доступные трофеи так или иначе представляют интерес для специалистов "Ростеха".
"Наиболее любопытными образцами для нас стали, конечно, танки и боевые машины пехоты. Abrams и Leopard не имеют управляемого оружия, ремонтопригодность хуже. Динамическая защита у БМП Bradly неплохая, но не дотягивает до наших новейших образцов", - сказал Артяков.
Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
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