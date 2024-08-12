https://ria.ru/20240812/tank-1965586657.html
"Плавающий танк" 2С25М получил улучшенную бронезащиту, заявили в "Ростехе"
"Плавающий танк" 2С25М получил улучшенную бронезащиту, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 12.08.2024
"Плавающий танк" 2С25М получил улучшенную бронезащиту, заявили в "Ростехе"
Модернизированная самоходная противотанковая пушка 2С25М, известная как "плавающий танк", получила улучшенную бронезащиту для повышения стойкости к снарядам... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T04:22
2024-08-12T04:22
2024-08-12T04:22
новое оружие россии
безопасность
технологии
черное море
владимир артяков
ростех
бмд-4м
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Модернизированная самоходная противотанковая пушка 2С25М, известная как "плавающий танк", получила улучшенную бронезащиту для повышения стойкости к снарядам малокалиберных пушек, она готовится к принятию на вооружение, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". "Модернизированная самоходная противотанковая пушка 2С25М прошла госиспытания. По их итогам в конструкторскую документацию внесены корректировки, пушка готовится к принятию на вооружение. Кстати, бронезащита машины была доработана с учетом требований СВО. Теперь 2С25М имеет повышенную стойкость к снарядам малокалиберных пушек", - сказал Артяков. 2С25М разработана Волгоградским предприятием ООО "ВМК "ВГТЗ" ("дочка" ПАО "Курганмашзавод") на базе самоходной противотанковой пушки 2С25 "Спрут-СД" с унификацией по узлам и агрегатам с шасси боевой машины десанта БМД-4М. Государственные испытания новой машины успешно завершились в августе 2022 года. 2С25М показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Черного моря, продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями, возможности комплекса вооружения на плаву. Пушка, в частности, прошла ходовые испытания в объеме восьми тысяч километров, стрельбовые испытания проводились в течение всего срока госиспытаний на каждом этапе. Машина обладает боевой массой 18 тонн, она способна развивать скорость до 70 километров в час по суше и до 10 километров в час по воде. 2С25М оснащена новейшей системой управления огнем и мощной 125-миллиметровой пушкой - пусковой установкой управляемых ракет, которая позволяет ей поражать все современные основные танки стран мира.
https://ria.ru/20240812/reb-1965579294.html
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безопасность, технологии, черное море, владимир артяков, ростех, бмд-4м
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Черное море, Владимир Артяков, Ростех, БМД-4М
"Плавающий танк" 2С25М получил улучшенную бронезащиту, заявили в "Ростехе"
Артяков: обновленный плавающий танк 2С25М готовится к принятию на вооружение
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Модернизированная самоходная противотанковая пушка 2С25М, известная как "плавающий танк", получила улучшенную бронезащиту для повышения стойкости к снарядам малокалиберных пушек, она готовится к принятию на вооружение, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024".
"Модернизированная самоходная противотанковая пушка 2С25М прошла госиспытания. По их итогам в конструкторскую документацию внесены корректировки, пушка готовится к принятию на вооружение. Кстати, бронезащита машины была доработана с учетом требований СВО. Теперь 2С25М имеет повышенную стойкость к снарядам малокалиберных пушек", - сказал Артяков.
2С25М разработана Волгоградским предприятием ООО "ВМК "ВГТЗ" ("дочка" ПАО "Курганмашзавод") на базе самоходной противотанковой пушки 2С25 "Спрут-СД" с унификацией по узлам и агрегатам с шасси боевой машины десанта БМД-4М.
Государственные испытания новой машины успешно завершились в августе 2022 года. 2С25М показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Черного моря
, продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями, возможности комплекса вооружения на плаву. Пушка, в частности, прошла ходовые испытания в объеме восьми тысяч километров, стрельбовые испытания проводились в течение всего срока госиспытаний на каждом этапе.
Машина обладает боевой массой 18 тонн, она способна развивать скорость до 70 километров в час по суше и до 10 километров в час по воде. 2С25М оснащена новейшей системой управления огнем и мощной 125-миллиметровой пушкой - пусковой установкой управляемых ракет, которая позволяет ей поражать все современные основные танки стран мира.