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В США вступает в силу закон о запрете на импорт урана из России

В США вступает в силу закон о запрете на импорт урана из России - РИА Новости, 12.08.2024

В США вступает в силу закон о запрете на импорт урана из России

В США с понедельника вступает в силу закон о временном запрете на импорт урана из России, который ранее был одобрен американским конгрессом и 13 мая подписан... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T00:43

2024-08-12T00:43

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости, Игорь Наймушин. В США с понедельника вступает в силу закон о временном запрете на импорт урана из России, который ранее был одобрен американским конгрессом и 13 мая подписан президентом стран Джо Байденом, но оставляет американским покупателям лазейки в надежде на продолжение поставок. Законодательная норма действует до 31 декабря 2040 года, после чего запрет на импорт урана, согласно закону, будет снят. При этом до 1 января 2028 года министерство энергетики США в консультации с госдепом и минторгом вправе делать исключения для продолжения поставок в тех случаях, когда это отвечает интересам Вашингтона. Законодательная инициатива о запрете на импорт урана из РФ была представлена в палату представителей США еще в феврале 2023 года конгрессвуман-республиканкой от штата Вашингтон Кэти Макморрис Роджерс. Уже в марте Джон Баррассо, сенатор от штата Вайоминг, который является одним из центров урановой добычи США, внес в верхнюю палату конгресса схожую инициативу. Зависимость от импорта и спад производства в США "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркивалось, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве. В госдепартаменте закон объяснили необходимостью снизить и в конечном счете ликвидировать зависимость Соединенных Штатов от российского урана, который активно используется в американской атомной энергетике. Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, но самостоятельно обеспечить себя топливом Штаты могут лишь на 30%. Россия обеспечивала 20% поставок урана и по данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Вашингтона. Тем не менее стремление американских властей увеличить санкционное давление на Москву, сократив экспорт российского урана, одновременно с надеждами вывести собственную урановую промышленность из застоя с учетом сильного спада внутреннего производства и привели к принятию данного закона. Помимо запрета на импорт, он также содержит положение об инвестициях в размере 2,7 миллиарда долларов в развитие внутренних мощностей по обогащению урана в США. Как удалось выяснить РИА Новости, изучив данные американской статслужбы, США в июне этого года уже сократили импорт урана почти втрое, а покупки в России, Китае и Казахстане и вовсе были приостановлены. Больше всего в июне США покупали уран у Франции - на нее пришлось две трети всего объема поставок, или 243,3 миллиона долларов, а также у Нидерландов (78,9 миллиона долларов) и Германии (42,1 миллиона долларов). При этом в мае КНР продал США обогащенного урана на 323,6 миллиона долларов, Россия - на 209,5 миллиона, а Казахстан - на 8 миллионов. С начала года США покупают уран у России не ежемесячно, а через месяц. В то же время в самих США началось постепенное увеличение производства уранового концентрата. По данным агентства энергетической информации страны, за первый квартал 2024 года было произвели порядка 37 тонн уранового концентрата, что превысило совокупный объем производства за весь 2023 год на уровне 22,7 тонны, ставший минимальным за многие годы. Битва с коренным населением и надежды импортеров Ставка США на подъем внутреннего производства уже привела к росту напряженности среди коренного населения Америки. Добыча американскими корпорациями урана на землях индейского племени навахо всегда вела к разрушительным последствиям для здоровья людей, загрязнению почвы и воды, сообщал в интервью РИА Новости исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин. Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тысячам. В мае индейцы навахо выступили против планов увеличить производство урана на заселяемых территориях и его перевозки с целью замещения российских поставок из-за запрета на импорт металла из РФ, а в июле противостояние индейцев с урановой отраслью перелилось в прямую конфронтацию после того, как президент племени навахо Буу Ныгрен привлек племенную полицию для блокады транспортных потоков при перевозке урана по землям коренного населения в Аризоне. Неопределенность вокруг перспектив развития внутреннего производства привела к тому, что крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus заявила о намерении обратиться к властям с запросом о внесении исключений на запрет импорта этого стратегического материала из РФ, чтобы продолжить его поставки своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли. Представитель компании Линдси Гейслер в интервью американским СМИ подчеркивала, что быстрое внесение исключений в запрет на импорт российского урана "имеет решающее значение не только для Centrus, но и для всей атомной отрасли США".

https://ria.ru/20240810/ssha-1965339267.html

https://ria.ru/20240706/uran-1957823510.html

https://ria.ru/20240706/uran-1957812057.html

https://ria.ru/20240603/uran-1950187286.html

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сша, россия, китай, джо байден, джон баррассо, в мире