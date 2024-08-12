https://ria.ru/20240812/shoygu-1965801229.html
Россия и Белоруссия должны вместе противостоять Западу, заявил Шойгу
Россия и Белоруссия должны вместе противостоять Западу, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.08.2024
Россия и Белоруссия должны вместе противостоять Западу, заявил Шойгу
Россия и Белоруссия должны быть соратниками в противостоянии коллективному Западу, участвующему в обучении, вооружении и боевых действиях в зоне российской СВО, РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:06
2024-08-12T20:06
2024-08-12T20:06
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белоруссия
сергей шойгу
александр вольфович
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совет безопасности белоруссии
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия и Белоруссия должны быть соратниками в противостоянии коллективному Западу, участвующему в обучении, вооружении и боевых действиях в зоне российской СВО, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Объединенный Запад, более 50 государств, участвует в вооружении, обучении и в боевых действиях - и наемники, и инструкторы. Многие операции планируются западными штабами. Поэтому нам тут надо, как и прошлые десятилетия и столетия, быть спина к спине и плечом к плечу", - сказал Шойгу после встречи с белорусским коллегой Александром Вольфовичем.
https://ria.ru/20240812/minoborony-1965683156.html
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россия, белоруссия, сергей шойгу, александр вольфович, совет безопасности рф, совет безопасности белоруссии
Россия, Белоруссия, Сергей Шойгу, Александр Вольфович, Совет Безопасности РФ, Совет Безопасности Белоруссии
Россия и Белоруссия должны вместе противостоять Западу, заявил Шойгу
Шойгу: Россия и Белоруссия должны быть соратниками в противостоянии Западу