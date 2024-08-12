https://ria.ru/20240812/shoygu-1965801229.html

Россия и Белоруссия должны вместе противостоять Западу, заявил Шойгу

Россия и Белоруссия должны вместе противостоять Западу, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.08.2024

Россия и Белоруссия должны вместе противостоять Западу, заявил Шойгу

Россия и Белоруссия должны быть соратниками в противостоянии коллективному Западу, участвующему в обучении, вооружении и боевых действиях в зоне российской СВО, РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:06

2024-08-12T20:06

2024-08-12T20:06

россия

белоруссия

сергей шойгу

александр вольфович

совет безопасности рф

совет безопасности белоруссии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568267808_0:23:2813:1605_1920x0_80_0_0_f55806f9f48fbb9494f6d4a78a002e1a.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия и Белоруссия должны быть соратниками в противостоянии коллективному Западу, участвующему в обучении, вооружении и боевых действиях в зоне российской СВО, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Объединенный Запад, более 50 государств, участвует в вооружении, обучении и в боевых действиях - и наемники, и инструкторы. Многие операции планируются западными штабами. Поэтому нам тут надо, как и прошлые десятилетия и столетия, быть спина к спине и плечом к плечу", - сказал Шойгу после встречи с белорусским коллегой Александром Вольфовичем.

https://ria.ru/20240812/minoborony-1965683156.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, сергей шойгу, александр вольфович, совет безопасности рф, совет безопасности белоруссии