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Россия и Белоруссия должны вместе противостоять Западу, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.08.2024
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20:06 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/shoygu-1965801229.html
Россия и Белоруссия должны вместе противостоять Западу, заявил Шойгу
Россия и Белоруссия должны вместе противостоять Западу, заявил Шойгу - РИА Новости, 12.08.2024
Россия и Белоруссия должны вместе противостоять Западу, заявил Шойгу
Россия и Белоруссия должны быть соратниками в противостоянии коллективному Западу, участвующему в обучении, вооружении и боевых действиях в зоне российской СВО, РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:06
2024-08-12T20:06
россия
белоруссия
сергей шойгу
александр вольфович
совет безопасности рф
совет безопасности белоруссии
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия и Белоруссия должны быть соратниками в противостоянии коллективному Западу, участвующему в обучении, вооружении и боевых действиях в зоне российской СВО, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Объединенный Запад, более 50 государств, участвует в вооружении, обучении и в боевых действиях - и наемники, и инструкторы. Многие операции планируются западными штабами. Поэтому нам тут надо, как и прошлые десятилетия и столетия, быть спина к спине и плечом к плечу", - сказал Шойгу после встречи с белорусским коллегой Александром Вольфовичем.
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россия, белоруссия, сергей шойгу, александр вольфович, совет безопасности рф, совет безопасности белоруссии
Россия, Белоруссия, Сергей Шойгу, Александр Вольфович, Совет Безопасности РФ, Совет Безопасности Белоруссии
Россия и Белоруссия должны вместе противостоять Западу, заявил Шойгу

Шойгу: Россия и Белоруссия должны быть соратниками в противостоянии Западу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия и Белоруссия должны быть соратниками в противостоянии коллективному Западу, участвующему в обучении, вооружении и боевых действиях в зоне российской СВО, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Объединенный Запад, более 50 государств, участвует в вооружении, обучении и в боевых действиях - и наемники, и инструкторы. Многие операции планируются западными штабами. Поэтому нам тут надо, как и прошлые десятилетия и столетия, быть спина к спине и плечом к плечу", - сказал Шойгу после встречи с белорусским коллегой Александром Вольфовичем.
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин во время встречи в рамках международного военно-технического форума Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Вчера, 12:54
 
РоссияБелоруссияСергей ШойгуАлександр ВольфовичСовет Безопасности РФСовет Безопасности Белоруссии
 
 
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