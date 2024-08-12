Рейтинг@Mail.ru
Шойгу обсудил Украину и Союзное государство с белорусским коллегой - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/shoygu-1965797675.html
Шойгу обсудил Украину и Союзное государство с белорусским коллегой
Шойгу обсудил Украину и Союзное государство с белорусским коллегой - РИА Новости, 12.08.2024
Шойгу обсудил Украину и Союзное государство с белорусским коллегой
Секретари совбезов России и Белоруссии Сергей Шойгу и Александр Вольфович на встрече в Москве сошлись в оценке конфликта на Украине и подтвердили нацеленность... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:33
2024-08-12T19:33
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
москва
александр вольфович
украина
сергей шойгу
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842609947_0:0:1740:979_1920x0_80_0_0_bbd5b257dd16aad6c07c7981e90c23f2.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Секретари совбезов России и Белоруссии Сергей Шойгу и Александр Вольфович на встрече в Москве сошлись в оценке конфликта на Украине и подтвердили нацеленность на стратегическое партнерство. "Нам есть, что обсудить. Не говоря уже про нашего тревожного соседа, который в очередной раз показал свое уродливое лицо и пытается всему миру доказать, что они действуют в рамках правового поля, что, естественно, ни для кого не может быть нормальным", - сказал Шойгу на встрече с Вольфовичем. Он заявил, что украинские войска заходят на гражданские объекты, уничтожают мирных граждан, стреляют по гражданским машинам. "Я думаю, что все здравомыслящие люди и страны, одинаково оцениваю тэту обстановку", - сказал секретарь СБ РФ. Он также пообещал рассказать коллеге о своей недавней поездке в Иран и Азербайджан. В свою очередь Вольфович подтвердил нацеленность Белоруссии на стратегическое партнерство с РФ во всех областях, включая сферу безопасности. "У нас с вами одинаковые абсолютно взгляды на политическую повестку дня, одинаково оцениваем геополитическую обстановку, которая складывается в мире, одинаковые подходы, нацеленные на решение вопросов, прежде всего, мирным, демократическим путем, подходы к тому, что надо садиться за стол переговоров и находить консенсус", - сказал он.
https://ria.ru/20240812/granitsa-1965773721.html
https://ria.ru/20240812/minoborony-1965683156.html
россия
белоруссия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842607648_0:91:1515:1227_1920x0_80_0_0_74365bbd25893b94687eb69c43261911.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, москва, александр вольфович, украина, сергей шойгу, совет безопасности рф, совет безопасности белоруссии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Москва, Александр Вольфович, Украина, Сергей Шойгу, Совет Безопасности РФ, Совет Безопасности Белоруссии
Шойгу обсудил Украину и Союзное государство с белорусским коллегой

Секретари совбезов России и Белоруссии сошлись в оценке украинского конфликта

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь совбеза РФ Сергей Шойгу
Секретарь совбеза РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Секретарь совбеза РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Секретари совбезов России и Белоруссии Сергей Шойгу и Александр Вольфович на встрече в Москве сошлись в оценке конфликта на Украине и подтвердили нацеленность на стратегическое партнерство.
"Нам есть, что обсудить. Не говоря уже про нашего тревожного соседа, который в очередной раз показал свое уродливое лицо и пытается всему миру доказать, что они действуют в рамках правового поля, что, естественно, ни для кого не может быть нормальным", - сказал Шойгу на встрече с Вольфовичем.
Белорусский пограничник - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Минске оценили ситуацию на границе с Украиной
Вчера, 17:35
Он заявил, что украинские войска заходят на гражданские объекты, уничтожают мирных граждан, стреляют по гражданским машинам. "Я думаю, что все здравомыслящие люди и страны, одинаково оцениваю тэту обстановку", - сказал секретарь СБ РФ. Он также пообещал рассказать коллеге о своей недавней поездке в Иран и Азербайджан.
В свою очередь Вольфович подтвердил нацеленность Белоруссии на стратегическое партнерство с РФ во всех областях, включая сферу безопасности.
"У нас с вами одинаковые абсолютно взгляды на политическую повестку дня, одинаково оцениваем геополитическую обстановку, которая складывается в мире, одинаковые подходы, нацеленные на решение вопросов, прежде всего, мирным, демократическим путем, подходы к тому, что надо садиться за стол переговоров и находить консенсус", - сказал он.
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин во время встречи в рамках международного военно-технического форума Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Главы Минобороны России и Белоруссии обсудили текущую обстановку
Вчера, 12:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияМоскваАлександр ВольфовичУкраинаСергей ШойгуСовет Безопасности РФСовет Безопасности Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала