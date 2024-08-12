https://ria.ru/20240812/shoygu-1965797675.html
Шойгу обсудил Украину и Союзное государство с белорусским коллегой
Шойгу обсудил Украину и Союзное государство с белорусским коллегой - РИА Новости, 12.08.2024
Шойгу обсудил Украину и Союзное государство с белорусским коллегой
Секретари совбезов России и Белоруссии Сергей Шойгу и Александр Вольфович на встрече в Москве сошлись в оценке конфликта на Украине и подтвердили нацеленность... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:33
2024-08-12T19:33
2024-08-12T19:33
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
москва
александр вольфович
украина
сергей шойгу
совет безопасности рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842609947_0:0:1740:979_1920x0_80_0_0_bbd5b257dd16aad6c07c7981e90c23f2.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Секретари совбезов России и Белоруссии Сергей Шойгу и Александр Вольфович на встрече в Москве сошлись в оценке конфликта на Украине и подтвердили нацеленность на стратегическое партнерство. "Нам есть, что обсудить. Не говоря уже про нашего тревожного соседа, который в очередной раз показал свое уродливое лицо и пытается всему миру доказать, что они действуют в рамках правового поля, что, естественно, ни для кого не может быть нормальным", - сказал Шойгу на встрече с Вольфовичем. Он заявил, что украинские войска заходят на гражданские объекты, уничтожают мирных граждан, стреляют по гражданским машинам. "Я думаю, что все здравомыслящие люди и страны, одинаково оцениваю тэту обстановку", - сказал секретарь СБ РФ. Он также пообещал рассказать коллеге о своей недавней поездке в Иран и Азербайджан. В свою очередь Вольфович подтвердил нацеленность Белоруссии на стратегическое партнерство с РФ во всех областях, включая сферу безопасности. "У нас с вами одинаковые абсолютно взгляды на политическую повестку дня, одинаково оцениваем геополитическую обстановку, которая складывается в мире, одинаковые подходы, нацеленные на решение вопросов, прежде всего, мирным, демократическим путем, подходы к тому, что надо садиться за стол переговоров и находить консенсус", - сказал он.
https://ria.ru/20240812/granitsa-1965773721.html
https://ria.ru/20240812/minoborony-1965683156.html
россия
белоруссия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1f/1842607648_0:91:1515:1227_1920x0_80_0_0_74365bbd25893b94687eb69c43261911.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, москва, александр вольфович, украина, сергей шойгу, совет безопасности рф, совет безопасности белоруссии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Москва, Александр Вольфович, Украина, Сергей Шойгу, Совет Безопасности РФ, Совет Безопасности Белоруссии
Шойгу обсудил Украину и Союзное государство с белорусским коллегой
Секретари совбезов России и Белоруссии сошлись в оценке украинского конфликта
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Секретари совбезов России и Белоруссии Сергей Шойгу и Александр Вольфович на встрече в Москве сошлись в оценке конфликта на Украине и подтвердили нацеленность на стратегическое партнерство.
"Нам есть, что обсудить. Не говоря уже про нашего тревожного соседа, который в очередной раз показал свое уродливое лицо и пытается всему миру доказать, что они действуют в рамках правового поля, что, естественно, ни для кого не может быть нормальным", - сказал Шойгу на встрече с Вольфовичем.
Он заявил, что украинские войска заходят на гражданские объекты, уничтожают мирных граждан, стреляют по гражданским машинам. "Я думаю, что все здравомыслящие люди и страны, одинаково оцениваю тэту обстановку", - сказал секретарь СБ РФ. Он также пообещал рассказать коллеге о своей недавней поездке в Иран
и Азербайджан
.
В свою очередь Вольфович подтвердил нацеленность Белоруссии на стратегическое партнерство с РФ во всех областях, включая сферу безопасности.
"У нас с вами одинаковые абсолютно взгляды на политическую повестку дня, одинаково оцениваем геополитическую обстановку, которая складывается в мире, одинаковые подходы, нацеленные на решение вопросов, прежде всего, мирным, демократическим путем, подходы к тому, что надо садиться за стол переговоров и находить консенсус", - сказал он.