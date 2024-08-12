https://ria.ru/20240812/shoygu-1965797675.html

Шойгу обсудил Украину и Союзное государство с белорусским коллегой

Шойгу обсудил Украину и Союзное государство с белорусским коллегой - РИА Новости, 12.08.2024

Шойгу обсудил Украину и Союзное государство с белорусским коллегой

Секретари совбезов России и Белоруссии Сергей Шойгу и Александр Вольфович на встрече в Москве сошлись в оценке конфликта на Украине и подтвердили нацеленность... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T19:33

2024-08-12T19:33

2024-08-12T19:33

специальная военная операция на украине

россия

белоруссия

москва

александр вольфович

украина

сергей шойгу

совет безопасности рф

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Секретари совбезов России и Белоруссии Сергей Шойгу и Александр Вольфович на встрече в Москве сошлись в оценке конфликта на Украине и подтвердили нацеленность на стратегическое партнерство. "Нам есть, что обсудить. Не говоря уже про нашего тревожного соседа, который в очередной раз показал свое уродливое лицо и пытается всему миру доказать, что они действуют в рамках правового поля, что, естественно, ни для кого не может быть нормальным", - сказал Шойгу на встрече с Вольфовичем. Он заявил, что украинские войска заходят на гражданские объекты, уничтожают мирных граждан, стреляют по гражданским машинам. "Я думаю, что все здравомыслящие люди и страны, одинаково оцениваю тэту обстановку", - сказал секретарь СБ РФ. Он также пообещал рассказать коллеге о своей недавней поездке в Иран и Азербайджан. В свою очередь Вольфович подтвердил нацеленность Белоруссии на стратегическое партнерство с РФ во всех областях, включая сферу безопасности. "У нас с вами одинаковые абсолютно взгляды на политическую повестку дня, одинаково оцениваем геополитическую обстановку, которая складывается в мире, одинаковые подходы, нацеленные на решение вопросов, прежде всего, мирным, демократическим путем, подходы к тому, что надо садиться за стол переговоров и находить консенсус", - сказал он.

https://ria.ru/20240812/granitsa-1965773721.html

https://ria.ru/20240812/minoborony-1965683156.html

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