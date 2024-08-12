https://ria.ru/20240812/samolet-1965581660.html
ОАК представит глубоко модернизированный самолет Як-130М
ОАК представит глубоко модернизированный самолет Як-130М - РИА Новости, 12.08.2024
ОАК представит глубоко модернизированный самолет Як-130М
ОАК (входит в "Ростех") представит глубоко модернизированный самолет Як-130М с новыми боевыми возможностями, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T02:33
2024-08-12T02:33
2024-08-12T02:33
новое оружие россии
безопасность
кубинка
владимир артяков
андрей богинский
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
иркут (корпорация)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ОАК (входит в "Ростех") представит глубоко модернизированный самолет Як-130М с новыми боевыми возможностями, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". "ОАК представит глубоко модернизированный Як-130М, который получил совершенно новые боевые возможности. Пусть детали пока останутся за кадром, все подробности наши авиастроители расскажут непосредственно на выставке", - сказал Артяков. В конце июля генеральный директор ПАО "Яковлев" – нового предприятия на базе авиастроительной корпорации "Иркут" – Андрей Богинский заявил РИА Новости о модернизации учебно-боевого самолета Як-130 под выполнение специальных задач. Ранее Як-130 разрабатывался как продвинутый самолет для обучения военных летчиков. Сейчас на экспорт этот самолет позиционируется как легкий штурмовик.
https://ria.ru/20240812/reb-1965579294.html
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безопасность, кубинка, владимир артяков, андрей богинский, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, иркут (корпорация), як-130, россия
Новое оружие России, Безопасность, Кубинка, Владимир Артяков, Андрей Богинский, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Иркут (корпорация), Як-130, Россия
ОАК представит глубоко модернизированный самолет Як-130М
"Ростех" представит модернизированный Як-130М с новыми боевыми возможностями