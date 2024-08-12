https://ria.ru/20240812/rostehi-1965620649.html
"Ростех" разработал комплекс РЭБ "Сурикат" для борьбы с мини-дронами
"Ростех" разработал комплекс РЭБ "Сурикат" для борьбы с мини-дронами - РИА Новости, 12.08.2024
"Ростех" разработал комплекс РЭБ "Сурикат" для борьбы с мини-дронами
"Ростех" разработал носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаружить и накрыть помехами вражеский мини-дрон, сообщил в интервью РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T09:43
2024-08-12T09:43
2024-08-12T13:09
безопасность
технологии
владимир артяков
ростех
российская электроника
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" разработал носимый комплекс РЭБ "Сурикат", способный за несколько десятков метров обнаружить и накрыть помехами вражеский мини-дрон, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". "Впервые покажем новейшую разработку "Росэлектроники" - носимый комплекс РЭБ "Сурикат" для борьбы с мини-беспилотниками. Комплекс настолько компактный, что помещается в разгрузку солдата. За несколько десятков метров он обнаруживает и накрывает помехами вражеский дрон", - сказал Артяков.Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
https://ria.ru/20240715/bezopasnost-1959695172.html
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безопасность, технологии, владимир артяков, ростех, российская электроника
Безопасность, Технологии, Владимир Артяков, Ростех, Российская электроника
"Ростех" разработал комплекс РЭБ "Сурикат" для борьбы с мини-дронами
"Ростех" разработал носимый комплекс РЭБ "Сурикат" для борьбы с дронами