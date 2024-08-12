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"Ростех" представит мини-РЛС, засекающие безэкипажные катера - РИА Новости, 12.08.2024
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Новое оружие России
 
06:49 12.08.2024 (обновлено: 11:08 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/rls-1965593425.html
"Ростех" представит мини-РЛС, засекающие безэкипажные катера
"Ростех" представит мини-РЛС, засекающие безэкипажные катера - РИА Новости, 12.08.2024
"Ростех" представит мини-РЛС, засекающие безэкипажные катера
"Ростех" представит портативные мини-РЛС, которые способны засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T06:49
2024-08-12T11:08
новое оружие россии
безопасность
технологии
кубинка
владимир артяков
ростех
россия
форум "армия — 2024"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" представит портативные мини-РЛС, которые способны засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". "На форуме мы представим портативные мини-РЛС, которые способны засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении. Это локаторы относительно нетяжелые - в полном снаряжении весят около 25 килограммов. То есть мобильные и удобные для транспортировки", - сказал Артяков. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240812/reb-1965579294.html
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безопасность, технологии, кубинка, владимир артяков, ростех, россия, форум "армия — 2024"
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Кубинка, Владимир Артяков, Ростех, Россия, Форум "Армия — 2024"
"Ростех" представит мини-РЛС, засекающие безэкипажные катера

"Ростех" представит портативные мини-РЛС для засекания безэкипажных катеров

© Фото : РосэлектроникаПортативная многофункциональная радиолокационная станция холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех
Портативная многофункциональная радиолокационная станция холдинга Росэлектроника Госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Росэлектроника
Портативная многофункциональная радиолокационная станция холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" представит портативные мини-РЛС, которые способны засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024".
"На форуме мы представим портативные мини-РЛС, которые способны засекать безэкипажные катера и обеспечивать раннее оповещение о нападении. Это локаторы относительно нетяжелые - в полном снаряжении весят около 25 килограммов. То есть мобильные и удобные для транспортировки", - сказал Артяков.
Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
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