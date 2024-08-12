https://ria.ru/20240812/reb-1965579294.html

"Ростех" представит обновленную систему РЭБ "Лесочек"

"Ростех" представит обновленную систему РЭБ "Лесочек" - РИА Новости, 12.08.2024

"Ростех" представит обновленную систему РЭБ "Лесочек"

"Ростех" представит обновленную систему РЭБ "Лесочек" для установки на автобронетехнику и противодействия беспилотникам, сообщил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T01:33

2024-08-12T01:33

2024-08-12T01:33

новое оружие россии

безопасность

технологии

владимир артяков

ростех

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" представит обновленную систему РЭБ "Лесочек" для установки на автобронетехнику и противодействия беспилотникам, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". "Представим обновленную систему РЭБ "Лесочек" разработки "Созвездия" для установки на автобронетехнику. Комплекс изначально создавался для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств. На выставке впервые можно будет увидеть новую версию для противодействия современным БПЛА", - сказал Артяков.

https://ria.ru/20240812/rosoboroneksport-1965575600.html

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2024

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безопасность, технологии, владимир артяков, ростех