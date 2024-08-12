https://ria.ru/20240812/pvo-1965594622.html

В Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников

В Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников - РИА Новости, 12.08.2024

В Воронежской области уничтожили несколько украинских беспилотников

За ночь дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T07:10

2024-08-12T07:10

2024-08-12T09:03

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

безопасность

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. За ночь дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе. За ночь дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников. Пострадавших и повреждений нет", - говорится в сообщении.Как сообщило МО РФ, российская ПВО в ночь на понедельник сбила 18 украинских беспилотников над тремя регионами России, в том числе два над Воронежской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, безопасность