https://ria.ru/20240812/pvo-1965584184.html

В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ

В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024

В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет, сообщил РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T03:31

2024-08-12T03:31

2024-08-12T03:33

воронежская область

россия

происшествия

специальная военная операция на украине

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.В регионе объявлена опасность атаки БПЛА."Дежурными силами ПВО на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

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2024

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воронежская область, россия, происшествия, александр гусев (губернатор)