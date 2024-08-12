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В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ
В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 12.08.2024
В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет, сообщил РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T03:31
2024-08-12T03:31
2024-08-12T03:33
воронежская область
россия
происшествия
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области, по предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.В регионе объявлена опасность атаки БПЛА."Дежурными силами ПВО на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет", - написал он.
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воронежская область, россия, происшествия, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Россия, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ
Гусев: в Воронежской области силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ