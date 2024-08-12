https://ria.ru/20240812/pvo-1965573185.html

"Ростех" разработал новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е"

"Ростех" разработал новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е" - РИА Новости, 12.08.2024

"Ростех" разработал новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е"

"Ростех" разработал новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е" с боевым модулем без автоматических пушек, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T00:19

2024-08-12T00:19

2024-08-12T00:19

новое оружие россии

безопасность

кубинка

владимир артяков

ростех

высокоточные комплексы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963826882_1:0:1400:787_1920x0_80_0_0_67566bc01687f5d83e1d8959dfc6e1cf.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" разработал новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е" с боевым модулем без автоматических пушек, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". По его словам, корпорация представляет на форуме около 1000 экспонатов, включая новые образцы вооружений. "В их числе отмечу новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е". Это разработка наших "Высокоточных комплексов". От хорошо знакомого "Панциря" ее отличает новый боевой модуль без автоматических пушек. То есть это именно зенитный ракетный комплекс в чистом виде", - сказал Артяков. Кроме того, госкорпорация представит ракеты ближнего перехвата, предназначенные для гарантированного поражения дронов, в том числе малоразмерных. На форуме также впервые будут показаны две наземные роботизированные платформы. По словам Артякова, опыт реальной войны показывает, что это очень перспективная боевая техника. Ее разработкой в контуре "Ростеха" также занимаются "Высокоточные комплексы".

https://ria.ru/20240810/artorudie-1965401291.html

https://ria.ru/20240806/svyaz-1964306433.html

кубинка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, кубинка, владимир артяков, ростех, высокоточные комплексы