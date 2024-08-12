https://ria.ru/20240812/pvo-1965573185.html
"Ростех" разработал новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е"
"Ростех" разработал новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е" - РИА Новости, 12.08.2024
"Ростех" разработал новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е"
"Ростех" разработал новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е" с боевым модулем без автоматических пушек, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T00:19
2024-08-12T00:19
2024-08-12T00:19
новое оружие россии
безопасность
кубинка
владимир артяков
ростех
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" разработал новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е" с боевым модулем без автоматических пушек, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". По его словам, корпорация представляет на форуме около 1000 экспонатов, включая новые образцы вооружений. "В их числе отмечу новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е". Это разработка наших "Высокоточных комплексов". От хорошо знакомого "Панциря" ее отличает новый боевой модуль без автоматических пушек. То есть это именно зенитный ракетный комплекс в чистом виде", - сказал Артяков. Кроме того, госкорпорация представит ракеты ближнего перехвата, предназначенные для гарантированного поражения дронов, в том числе малоразмерных. На форуме также впервые будут показаны две наземные роботизированные платформы. По словам Артякова, опыт реальной войны показывает, что это очень перспективная боевая техника. Ее разработкой в контуре "Ростеха" также занимаются "Высокоточные комплексы".
https://ria.ru/20240810/artorudie-1965401291.html
https://ria.ru/20240806/svyaz-1964306433.html
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безопасность, кубинка, владимир артяков, ростех, высокоточные комплексы
Новое оружие России, Безопасность, Кубинка, Владимир Артяков, Ростех, Высокоточные комплексы
"Ростех" разработал новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е"
"Ростех" разработал новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е" с боевым модулем
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" разработал новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е" с боевым модулем без автоматических пушек, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024".
По его словам, корпорация представляет на форуме около 1000 экспонатов, включая новые образцы вооружений.
"В их числе отмечу новейшую систему ПВО "Панцирь-СМД-Е". Это разработка наших "Высокоточных комплексов". От хорошо знакомого "Панциря" ее отличает новый боевой модуль без автоматических пушек. То есть это именно зенитный ракетный комплекс в чистом виде", - сказал Артяков.
Кроме того, госкорпорация представит ракеты ближнего перехвата, предназначенные для гарантированного поражения дронов, в том числе малоразмерных.
На форуме также впервые будут показаны две наземные роботизированные платформы. По словам Артякова, опыт реальной войны показывает, что это очень перспективная боевая техника. Ее разработкой в контуре "Ростеха" также занимаются "Высокоточные комплексы
".