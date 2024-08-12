https://ria.ru/20240812/pushkov-1965810068.html

Европа стала первой жертвой глобализации, заявил Пушков

Европа стала первой жертвой глобализации, заявил Пушков - РИА Новости, 12.08.2024

Европа стала первой жертвой глобализации, заявил Пушков

Европа стала первой жертвой глобализации, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T21:22

2024-08-12T21:22

2024-08-12T21:22

европа

сша

россия

алексей пушков

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Европа стала первой жертвой глобализации, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "Парадоксальным образом Европа стала первой жертвой глобализации, какой мы ее знаем в 21-м веке. В последние 10-15 лет глобализация превратилась не столько в средство европеизации мира, как это было еще в 19-м веке и в первой половине 20-го, сколько в средство его американизации. В процессе американизации мира Европа давно уже является для США не партнером, а в лучшем случае подручным, верно следующим за патроном и подносящим ему патроны", - написал он в Telegram-канале. Пушков считает, что Европа становится похожа на США "с точки зрения и нравов, и информации, и массовой культуры". Он подчеркивает, что сейчас Европа растворена в понятии "Запад", при этом США сохраняют свой "имиджевый суверенитет". По мнению главы комиссии Совфеда по информполитике, Европа "выбирает" лидеров, "мыслящих по-американски, то есть ... воспроизводящих мышление правящей американской элиты". "Глобализация - сложный процесс, не сводящийся к мировому движению капиталов, финансовых потоков, информации, товаров, авиалайнеров и туристов. Одна из важнейших сторон глобализации - ее социальное измерение. Оно показывает, в каком направлении движутся общества, какие в них господствуют нормы и нравы, кто владеет главными рычагами контроля - экономическими, военными, финансовыми, информационными, технологическими", - поясняет он. Также Пушков приводит причины, которые указывают на то, что глобализация негативно сказывается на Европе. Среди них зависимость от США и Евросоюза, единый политический и "медийный нарратив", "заштампованность сознания, подчинение идейным догматам и политическим манипуляциям, продвижение ЛГБТ* (движение ЛГБТ* признано в России экстремистским и запрещено) и трансгендерной культуры во всех областях жизни", нетерпимость, переходящая во враждебность по отношению к странам, "не желающим вписываться в общезападные тренды", а также "фетишизация либеральных "ценностей", сводящихся к установлению либеральной диктатуры".* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.

https://ria.ru/20240614/putin-1952842980.html

https://ria.ru/20240805/pushkov-1964229772.html

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европа, сша, россия, алексей пушков, совет федерации рф, в мире