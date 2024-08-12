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В Белгородской области развернули пункт распределения вывезенных жителей - РИА Новости, 12.08.2024
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13:00 12.08.2024 (обновлено: 17:55 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/punkt-1965684533.html
В Белгородской области развернули пункт распределения вывезенных жителей
В Белгородской области развернули пункт распределения вывезенных жителей - РИА Новости, 12.08.2024
В Белгородской области развернули пункт распределения вывезенных жителей
Пункт распределения жителей, вывезенных из Краснояружского района Белгородской области, развернут в поселке Ракитное, откуда людей направляют в ПВР, сообщил... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:00
2024-08-12T17:55
россия
курская область
белгородская область
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Пункт распределения жителей, вывезенных из Краснояружского района Белгородской области, развернут в поселке Ракитное, откуда людей направляют в ПВР, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Утром в понедельник Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинается перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. "Размещаем наших жителей Краснояружского района. В поселке Ракитное развернут пункт распределения, откуда мы направляем людей в ПВР, которые есть во всех районах и округах области", - написал Гладков.Он подчеркнул, что очередей нет, дежурят представители самообороны, а сотрудники администрации и волонтеры информируют обо всех возможных мерах поддержки и отвечают на возникающие вопросы. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/vsu-1965679880.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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Пункт распределения в поселке Ракитное для эвакуированных жителей
Пункт распределения в поселке Ракитное для эвакуированных жителей
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россия, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области развернули пункт распределения вывезенных жителей

Гладков: в Ракитном развернут пункт распределения жителей Краснояружского района

Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Пункт распределения жителей, вывезенных из Краснояружского района Белгородской области, развернут в поселке Ракитное, откуда людей направляют в ПВР, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Утром в понедельник Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинается перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места.
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"Размещаем наших жителей Краснояружского района. В поселке Ракитное развернут пункт распределения, откуда мы направляем людей в ПВР, которые есть во всех районах и округах области", - написал Гладков.
Он подчеркнул, что очередей нет, дежурят представители самообороны, а сотрудники администрации и волонтеры информируют обо всех возможных мерах поддержки и отвечают на возникающие вопросы.
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Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
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РоссияКурская областьБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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