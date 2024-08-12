https://ria.ru/20240812/punkt-1965684533.html

В Белгородской области развернули пункт распределения вывезенных жителей

В Белгородской области развернули пункт распределения вывезенных жителей - РИА Новости, 12.08.2024

В Белгородской области развернули пункт распределения вывезенных жителей

Пункт распределения жителей, вывезенных из Краснояружского района Белгородской области, развернут в поселке Ракитное, откуда людей направляют в ПВР, сообщил... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:00

2024-08-12T13:00

2024-08-12T17:55

россия

курская область

белгородская область

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 12 авг - РИА Новости. Пункт распределения жителей, вывезенных из Краснояружского района Белгородской области, развернут в поселке Ракитное, откуда людей направляют в ПВР, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Утром в понедельник Гладков информировал, что в Белгородской области из-за активности ВСУ начинается перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. "Размещаем наших жителей Краснояружского района. В поселке Ракитное развернут пункт распределения, откуда мы направляем людей в ПВР, которые есть во всех районах и округах области", - написал Гладков.Он подчеркнул, что очередей нет, дежурят представители самообороны, а сотрудники администрации и волонтеры информируют обо всех возможных мерах поддержки и отвечают на возникающие вопросы. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240812/vsu-1965679880.html

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Пункт распределения в поселке Ракитное для эвакуированных жителей Пункт распределения в поселке Ракитное для эвакуированных жителей 2024-08-12T13:00 true PT1M24S

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россия, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины