https://ria.ru/20240812/postavki-1965795492.html

Предприятия начали безвозмездно поставлять продукцию в Курскую область

Предприятия начали безвозмездно поставлять продукцию в Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024

Предприятия начали безвозмездно поставлять продукцию в Курскую область

Минпромторг РФ развернул оперативную работу с промпредприятиями и ритейлом по поставкам необходимой продукции в Курскую область: на безвозмездной основе уже... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T19:19

2024-08-12T19:19

2024-08-12T19:19

курская область

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ развернул оперативную работу с промпредприятиями и ритейлом по поставкам необходимой продукции в Курскую область: на безвозмездной основе уже отгружены продовольственные наборы и сухпайки, средства личной гигиены, бутилированная вода, детское питание и другие необходимые продовольственные и непродовольственные товары, говорится в сообщении министерства. В Минпромторге подчеркнули, что держат на контроле ситуацию в Курской области: взаимодействуют с властями региона, производителями и организациями торговли. "По поручению первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова Минпромторг России развернул оперативную работу с промпредприятиями и ритейлом по поставкам необходимой продукции на территорию Курской области", - отметили в министерстве. "И производители, и представители торговых сетей и маркетплейсов активно включились в эту работу. Так, российские предприятия, торговые сети и маркетплейсы уже безвозмездно отгрузили продовольственные наборы и сухпайки, средства личной гигиены, комплекты одноразовой посуды, комплекты постельного белья и спальных принадлежностей, бутилированную воду, детское питание, а также многие другие необходимые продовольственные и непродовольственные товары", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html

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курская область

россия

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курская область, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество