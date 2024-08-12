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Предприятия начали безвозмездно поставлять продукцию в Курскую область
Предприятия начали безвозмездно поставлять продукцию в Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
Предприятия начали безвозмездно поставлять продукцию в Курскую область
Минпромторг РФ развернул оперативную работу с промпредприятиями и ритейлом по поставкам необходимой продукции в Курскую область: на безвозмездной основе уже... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:19
2024-08-12T19:19
2024-08-12T19:19
курская область
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ развернул оперативную работу с промпредприятиями и ритейлом по поставкам необходимой продукции в Курскую область: на безвозмездной основе уже отгружены продовольственные наборы и сухпайки, средства личной гигиены, бутилированная вода, детское питание и другие необходимые продовольственные и непродовольственные товары, говорится в сообщении министерства. В Минпромторге подчеркнули, что держат на контроле ситуацию в Курской области: взаимодействуют с властями региона, производителями и организациями торговли. "По поручению первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова Минпромторг России развернул оперативную работу с промпредприятиями и ритейлом по поставкам необходимой продукции на территорию Курской области", - отметили в министерстве. "И производители, и представители торговых сетей и маркетплейсов активно включились в эту работу. Так, российские предприятия, торговые сети и маркетплейсы уже безвозмездно отгрузили продовольственные наборы и сухпайки, средства личной гигиены, комплекты одноразовой посуды, комплекты постельного белья и спальных принадлежностей, бутилированную воду, детское питание, а также многие другие необходимые продовольственные и непродовольственные товары", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240812/gumpomosch-1965748171.html
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курская область, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Курская область, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
Предприятия начали безвозмездно поставлять продукцию в Курскую область
Предприятия и ритейл начали безвозмездные поставки продукции в Курскую область