https://ria.ru/20240812/platforma-1965584505.html
"Ростех" разработал гусеничную платформу "Каракал"
"Ростех" разработал гусеничную платформу "Каракал" - РИА Новости, 12.08.2024
"Ростех" разработал гусеничную платформу "Каракал"
"Ростех" разработал дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал", одна из ее версий оснащена ракетным комплексом для поражения позиций, командных... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T03:36
2024-08-12T03:36
2024-08-12T03:36
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" разработал дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал", одна из ее версий оснащена ракетным комплексом для поражения позиций, командных пунктов, живой силы и бронетехники противника, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". "Еще одна новинка - универсальная дистанционно управляемая платформа "Каракал". Это гусеничная техника, на нее можно ставить разные модули. В одной из версий "Каракал" оснащен ракетным комплексом для поражения позиций, командных пунктов, живой силы и бронетехники противника. Такие роботы позволят гибко выполнять огневые задачи на поле боя, не ставя под удар военнослужащих", - сказал Артяков. Госкорпорация в ходе форума также представит малоразмерный колесный робот "Депеша", созданный в разных вариантах управления: по радиоканалу и по проводам. Дрон может использоваться как транспортное средство, носитель соответствующих систем вооружения или в качестве беспилотника-камикадзе, уточнил Артяков.
https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html
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безопасность, технологии, кубинка, владимир артяков, ростех, россия
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Кубинка, Владимир Артяков, Ростех, Россия
"Ростех" разработал гусеничную платформу "Каракал"
"Ростех" разработал платформу "Каракал", способную нести ракетный комплекс
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" разработал дистанционно управляемую гусеничную платформу "Каракал", одна из ее версий оснащена ракетным комплексом для поражения позиций, командных пунктов, живой силы и бронетехники противника, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024".
"Еще одна новинка - универсальная дистанционно управляемая платформа "Каракал". Это гусеничная техника, на нее можно ставить разные модули. В одной из версий "Каракал" оснащен ракетным комплексом для поражения позиций, командных пунктов, живой силы и бронетехники противника. Такие роботы позволят гибко выполнять огневые задачи на поле боя, не ставя под удар военнослужащих", - сказал Артяков.
Госкорпорация в ходе форума также представит малоразмерный колесный робот "Депеша", созданный в разных вариантах управления: по радиоканалу и по проводам. Дрон может использоваться как транспортное средство, носитель соответствующих систем вооружения или в качестве беспилотника-камикадзе, уточнил Артяков.