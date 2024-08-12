https://ria.ru/20240812/planshet-1965621392.html

"Ростех" усовершенствовал комплекс управления артиллерией "Планшет-А"

"Ростех" усовершенствовал комплекс управления артиллерией "Планшет-А" - РИА Новости, 12.08.2024

"Ростех" усовершенствовал комплекс управления артиллерией "Планшет-А"

"Ростех" на основе боевого опыта усовершенствовал комплекс управления артиллерией "Планшет-А", благодаря чему повышена ее эффективность и экономятся боеприпасы, РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T09:45

2024-08-12T09:45

2024-08-12T11:05

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

кубинка

владимир артяков

ростех

форум "армия — 2024"

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" на основе боевого опыта усовершенствовал комплекс управления артиллерией "Планшет-А", благодаря чему повышена ее эффективность и экономятся боеприпасы, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". Он отметил, что "Планшет-А" уже активно применяется в зоне спецоперации и с ним артиллерия показывает лучшую эффективность. "На основе боевого опыта он был оперативно доработан. Повышено быстродействие компьютера, увеличена дальность передачи данных. Также оптимизировано программное обеспечение. Теперь "Планшет", к примеру, позволяет одновременно управлять взводами и отдельными орудиями при стрельбе по разным целям. Стала шире номенклатура боеприпасов, которыми можно вести огонь под управлением "Планшета". Всё это еще больше повышает эффективность артиллерии, дает дополнительную экономию снарядов", - сказал Артяков. Комплекс управления огнем "Планшет-А" обрабатывает полученные данные, производит расчет установок для стрельбы и передает их командирам орудий для последующего подавления противника. Среднее время определения координат цели и цикла управления составляет не более минуты. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>

https://ria.ru/20240812/oruzhie-1965597113.html

кубинка

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Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, кубинка, владимир артяков, ростех, форум "армия — 2024"