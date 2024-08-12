https://ria.ru/20240812/planshet-1965621392.html
"Ростех" усовершенствовал комплекс управления артиллерией "Планшет-А"
"Ростех" усовершенствовал комплекс управления артиллерией "Планшет-А" - РИА Новости, 12.08.2024
"Ростех" усовершенствовал комплекс управления артиллерией "Планшет-А"
"Ростех" на основе боевого опыта усовершенствовал комплекс управления артиллерией "Планшет-А", благодаря чему повышена ее эффективность и экономятся боеприпасы, РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T09:45
2024-08-12T09:45
2024-08-12T11:05
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владимир артяков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" на основе боевого опыта усовершенствовал комплекс управления артиллерией "Планшет-А", благодаря чему повышена ее эффективность и экономятся боеприпасы, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". Он отметил, что "Планшет-А" уже активно применяется в зоне спецоперации и с ним артиллерия показывает лучшую эффективность. "На основе боевого опыта он был оперативно доработан. Повышено быстродействие компьютера, увеличена дальность передачи данных. Также оптимизировано программное обеспечение. Теперь "Планшет", к примеру, позволяет одновременно управлять взводами и отдельными орудиями при стрельбе по разным целям. Стала шире номенклатура боеприпасов, которыми можно вести огонь под управлением "Планшета". Всё это еще больше повышает эффективность артиллерии, дает дополнительную экономию снарядов", - сказал Артяков. Комплекс управления огнем "Планшет-А" обрабатывает полученные данные, производит расчет установок для стрельбы и передает их командирам орудий для последующего подавления противника. Среднее время определения координат цели и цикла управления составляет не более минуты. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
https://ria.ru/20240812/oruzhie-1965597113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, кубинка, владимир артяков, ростех, форум "армия — 2024"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Кубинка, Владимир Артяков, Ростех, Форум "Армия — 2024"
"Ростех" усовершенствовал комплекс управления артиллерией "Планшет-А"
Артяков: комплекс "Планшет-А" усовершенствовали на основе боевого опыта в СВО
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" на основе боевого опыта усовершенствовал комплекс управления артиллерией "Планшет-А", благодаря чему повышена ее эффективность и экономятся боеприпасы, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024".
Он отметил, что "Планшет-А" уже активно применяется в зоне спецоперации и с ним артиллерия показывает лучшую эффективность.
"На основе боевого опыта он был оперативно доработан. Повышено быстродействие компьютера, увеличена дальность передачи данных. Также оптимизировано программное обеспечение. Теперь "Планшет", к примеру, позволяет одновременно управлять взводами и отдельными орудиями при стрельбе по разным целям. Стала шире номенклатура боеприпасов, которыми можно вести огонь под управлением "Планшета". Всё это еще больше повышает эффективность артиллерии, дает дополнительную экономию снарядов", - сказал Артяков.
Комплекс управления огнем "Планшет-А" обрабатывает полученные данные, производит расчет установок для стрельбы и передает их командирам орудий для последующего подавления противника. Среднее время определения координат цели и цикла управления составляет не более минуты.