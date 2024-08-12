https://ria.ru/20240812/peterburg-1965644200.html
Двое мужчин исполосовали ножом девушку в Петербурге
Двое мужчин исполосовали ножом девушку в Петербурге - РИА Новости, 12.08.2024
Двое мужчин исполосовали ножом девушку в Петербурге
Двоих мужчин, сбежавших из Санкт-Петербурга в другой регион, задержали по делу о жестоком убийстве 25-летней девушки, сообщил городской главк Следственного... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:59
2024-08-12T10:59
2024-08-12T12:52
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости. Двоих мужчин, сбежавших из Санкт-Петербурга в другой регион, задержали по делу о жестоком убийстве 25-летней девушки, сообщил городской главк Следственного комитета в Telegram-канале. По информации ведомства, местом преступления стала квартира на Краснопутиловской улице. Мужчины, находясь под действием наркотиков, повздорили с девушкой и набросились на нее с ножами. Петербурженка умерла на месте от множественных ран, а убийцы скрылись. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору". "В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками регионального подразделения МВД России по городу Санкт-Петербургу, злоумышленники были задержаны на территории другого региона и доставлены в Санкт-Петербург", — заявили в СК.Обоим предъявили обвинение, сейчас решается вопрос о заключении их под стражу. Как пишет интернет-газета "Фонтанка", девушка получила 112 колото-резаных ран, а подозреваемых в ее убийстве задержали в Ингушетии. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240727/podmoskove-1962382035.html
https://ria.ru/20240731/peterburg-1963253765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Двое мужчин исполосовали ножом девушку в Петербурге
Сбежавших из Петербурга в другой регион 2 мужчин задержали по делу об убийстве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг — РИА Новости.
Двоих мужчин, сбежавших из Санкт-Петербурга в другой регион, задержали по делу о жестоком убийстве 25-летней девушки, сообщил городской главк Следственного комитета в Telegram-канале
.
По информации ведомства, местом преступления стала квартира на Краснопутиловской улице. Мужчины, находясь под действием наркотиков, повздорили с девушкой и набросились на нее с ножами. Петербурженка умерла на месте от множественных ран, а убийцы скрылись.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
"В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками регионального подразделения МВД России по городу Санкт-Петербургу, злоумышленники были задержаны на территории другого региона и доставлены в Санкт-Петербург", — заявили в СК.
Обоим предъявили обвинение, сейчас решается вопрос о заключении их под стражу.
Как пишет интернет-газета "Фонтанка"
, девушка получила 112 колото-резаных ран, а подозреваемых в ее убийстве задержали в Ингушетии. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.