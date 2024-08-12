https://ria.ru/20240812/obstrel-1965695878.html

Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки

Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки - РИА Новости, 12.08.2024

Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки

Два мирных жителя ранены в Дзержинском районе городского округа Горловки в ДНР, пять горловских поселков остались без водоснабжения из-за обстрелов украинских... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:29

2024-08-12T13:29

2024-08-12T13:55

специальная военная операция на украине

горловка

происшествия

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Дзержинском районе городского округа Горловки в ДНР, пять горловских поселков остались без водоснабжения из-за обстрелов украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены двое мирных жителей Дзержинского района городского округа Горловка", - написал Приходько.Он отметил, что обстрел повредил также инфраструктуру водоснабжения в Горловке, без воды остались жители поселков Майский, Мирный, шахты имени Н. А. Изотова, Ртутного комбината и поселка машиностроительного завода имени С. М. Кирова.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, происшествия, донецкая народная республика, иван приходько