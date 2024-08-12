https://ria.ru/20240812/obstrel-1965695878.html
Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки
Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки - РИА Новости, 12.08.2024
Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки
Два мирных жителя ранены в Дзержинском районе городского округа Горловки в ДНР, пять горловских поселков остались без водоснабжения из-за обстрелов украинских... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:29
2024-08-12T13:29
2024-08-12T13:55
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
донецкая народная республика
иван приходько
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Дзержинском районе городского округа Горловки в ДНР, пять горловских поселков остались без водоснабжения из-за обстрелов украинских войск, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале."Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены двое мирных жителей Дзержинского района городского округа Горловка", - написал Приходько.Он отметил, что обстрел повредил также инфраструктуру водоснабжения в Горловке, без воды остались жители поселков Майский, Мирный, шахты имени Н. А. Изотова, Ртутного комбината и поселка машиностроительного завода имени С. М. Кирова.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, происшествия, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки
Мэр Приходько: два мирных жителя пострадали при обстреле Горловки