https://ria.ru/20240812/obrushenie-1965574865.html

В центре Петербурга обрушилось перекрытие в одном из домов

В центре Петербурга обрушилось перекрытие в одном из домов - РИА Новости, 12.08.2024

В центре Петербурга обрушилось перекрытие в одном из домов

Перекрытие между четвертым этажом и чердаком обрушилось при ремонте одной из квартир дома на Гороховой улице в историческом центре Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T00:39

2024-08-12T00:39

2024-08-12T00:39

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Перекрытие между четвертым этажом и чердаком обрушилось при ремонте одной из квартир дома на Гороховой улице в историческом центре Санкт-Петербурга, пострадавших нет, сообщила администрация Центрального района. "По адресу улица Гороховая, дом 46 при проведении ремонтных работ собственниками в одной из квартир произошло обрушение межэтажного перекрытия между четвертым этажом и чердачным помещением. В результате инцидента никто не пострадал", - информируют районные власти в своем Telegram-канале. На месте происшествия работают специалисты управляющей компании и МЧС России. Также сюда прибыл и.о. главы администрации Центрального района Александр Векслер, который координирует работу профильных служб. По данным из открытых источников, дом на Гороховой, 46 построен в 1828 году, в нем 26 квартир.

https://ria.ru/20240811/energoset-1965569140.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)