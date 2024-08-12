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В России создали компактный прибор для контроля состояния легких - РИА Новости, 12.08.2024
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Наука
 
09:00 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/nauka-1965239330.html
В России создали компактный прибор для контроля состояния легких
В России создали компактный прибор для контроля состояния легких - РИА Новости, 12.08.2024
В России создали компактный прибор для контроля состояния легких
Новый прибор для пациентов с легочной патологией – спирограф индивидуального применения – разработали ученые СибГМУ. По словам разработчиков, уникальность... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T09:00
2024-08-12T09:00
наука
россия
сибирский государственный медицинский университет
наука
университетская наука
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медицина
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Новый прибор для пациентов с легочной патологией – спирограф индивидуального применения – разработали ученые СибГМУ. По словам разработчиков, уникальность прибора заключается в том, что в качестве физического принципа регистрации дыхательных параметров впервые в России был использован ультразвук.Спирография (спирометрия) – один из методов диагностики бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и других патологий дыхательных путей. Этот метод позволяет оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также скорость его прохождения по дыхательным путям в спокойном и форсированном состоянии.По данным ВОЗ, в мире около 262 млн больных астмой: в разных странах от этого заболевания страдают от 4 до 10% населения. Распространенность астмы возрастает в условиях урбанизации в связи с загрязнением воздуха в помещениях и атмосфере. Наряду с этим хроническая обструктивная болезнь легких является 3-й лидирующей причиной смерти в мире, ежегодно от ХОБЛ умирает около 2,8 млн человек.Как пояснили разработчики нового прибора, классические спирографы, которые в настоящее время повсеместно применяются в медицинских учреждениях, работают по двум принципам: по принципу "турбины" (от потока воздуха турбина приходит в движение) и по принципу "мембраны" (от потока воздуха мембрана меняет форму).Однако такой классический подход к построению измерительных систем, по словам ученых, имеет два недостатка: прибор зависит от внешних окружающих факторов (температура воздуха, влажность и пр.) и требует постоянной поверки (оценка метрологии и калибровки). То есть в кабинете, где установлен такой прибор, должна быть определенная и стабильная среда. Кроме того, примерно раз в неделю медицинский персонал вынужден проводить поверку прибора с помощью специального калибровочного шприца.Спирограф нового поколения, разработанный учеными Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), предполагает стабильность параметров вне зависимости от окружающей среды, а его калибровка осуществляется всего один раз на производстве.Руководитель стратегического проекта "Бионические цифровые платформы" СибГМУ Иван Толмачев сообщил РИА Новости, что коллектив разрабатывал устройство, которое будет возможно применять как в составе телемедицинских комплексов в медицинских учреждениях, так и в качестве прибора индивидуального применения в домашних условиях."Мы полагаем, что наш прибор позволит пациентам с ХОБЛ и бронхиальной астмой контролировать свое состояние, а врачам, проводящим мониторинг, более адекватно корректировать лекарственную терапию", – подчеркнул ученый.Прототип изделия создан в рамках программы развития "Приоритет-2030". Разработка будет опробована на базе клиник СибГМУ.
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россия, сибирский государственный медицинский университет, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, томск, медицина, здоровье - общество
Наука, Россия, Сибирский государственный медицинский университет, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Томск, Медицина, Здоровье - Общество

В России создали компактный прибор для контроля состояния легких

© Фото : пресс-служба СибГМУСпирограф индивидуального применения, разработанный учеными СибГМУ
Спирограф индивидуального применения, разработанный учеными СибГМУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : пресс-служба СибГМУ
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Новый прибор для пациентов с легочной патологией – спирограф индивидуального применения – разработали ученые СибГМУ. По словам разработчиков, уникальность прибора заключается в том, что в качестве физического принципа регистрации дыхательных параметров впервые в России был использован ультразвук.
Спирография (спирометрия) – один из методов диагностики бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и других патологий дыхательных путей. Этот метод позволяет оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также скорость его прохождения по дыхательным путям в спокойном и форсированном состоянии.
По данным ВОЗ, в мире около 262 млн больных астмой: в разных странах от этого заболевания страдают от 4 до 10% населения. Распространенность астмы возрастает в условиях урбанизации в связи с загрязнением воздуха в помещениях и атмосфере. Наряду с этим хроническая обструктивная болезнь легких является 3-й лидирующей причиной смерти в мире, ежегодно от ХОБЛ умирает около 2,8 млн человек.
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Как пояснили разработчики нового прибора, классические спирографы, которые в настоящее время повсеместно применяются в медицинских учреждениях, работают по двум принципам: по принципу "турбины" (от потока воздуха турбина приходит в движение) и по принципу "мембраны" (от потока воздуха мембрана меняет форму).
Однако такой классический подход к построению измерительных систем, по словам ученых, имеет два недостатка: прибор зависит от внешних окружающих факторов (температура воздуха, влажность и пр.) и требует постоянной поверки (оценка метрологии и калибровки). То есть в кабинете, где установлен такой прибор, должна быть определенная и стабильная среда. Кроме того, примерно раз в неделю медицинский персонал вынужден проводить поверку прибора с помощью специального калибровочного шприца.
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Спирограф нового поколения, разработанный учеными Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), предполагает стабильность параметров вне зависимости от окружающей среды, а его калибровка осуществляется всего один раз на производстве.
Руководитель стратегического проекта "Бионические цифровые платформы" СибГМУ Иван Толмачев сообщил РИА Новости, что коллектив разрабатывал устройство, которое будет возможно применять как в составе телемедицинских комплексов в медицинских учреждениях, так и в качестве прибора индивидуального применения в домашних условиях.
© Фото : пресс-служба СибГМУРуководитель стратегического проекта "Биотические и цифровые платформы", руководитель научно-технологического центра "Цифровая медицина и биофизика" СибГМУ Иван Толмачев и младший научный сотрудник отдела быстрого прототипирования медицинских изделий научно-технологического центра "Цифровая медицина и киберфизика" СибГМУ Виктор Стасевский
Руководитель стратегического проекта Биотические и цифровые платформы, руководитель научно-технологического центра Цифровая медицина и биофизика СибГМУ Иван Толмачев и младший научный сотрудник отдела быстрого прототипирования медицинских изделий научно-технологического центра Цифровая медицина и киберфизика СибГМУ Виктор Стасевский - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : пресс-служба СибГМУ
Руководитель стратегического проекта "Биотические и цифровые платформы", руководитель научно-технологического центра "Цифровая медицина и биофизика" СибГМУ Иван Толмачев и младший научный сотрудник отдела быстрого прототипирования медицинских изделий научно-технологического центра "Цифровая медицина и киберфизика" СибГМУ Виктор Стасевский
«
"Мы полагаем, что наш прибор позволит пациентам с ХОБЛ и бронхиальной астмой контролировать свое состояние, а врачам, проводящим мониторинг, более адекватно корректировать лекарственную терапию", – подчеркнул ученый.
Прототип изделия создан в рамках программы развития "Приоритет-2030". Разработка будет опробована на базе клиник СибГМУ.
 
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