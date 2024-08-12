https://ria.ru/20240812/nauka-1965239330.html

В России создали компактный прибор для контроля состояния легких

В России создали компактный прибор для контроля состояния легких - РИА Новости, 12.08.2024

В России создали компактный прибор для контроля состояния легких

Новый прибор для пациентов с легочной патологией – спирограф индивидуального применения – разработали ученые СибГМУ. По словам разработчиков, уникальность... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T09:00

2024-08-12T09:00

2024-08-12T09:00

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наука

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Новый прибор для пациентов с легочной патологией – спирограф индивидуального применения – разработали ученые СибГМУ. По словам разработчиков, уникальность прибора заключается в том, что в качестве физического принципа регистрации дыхательных параметров впервые в России был использован ультразвук.Спирография (спирометрия) – один из методов диагностики бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и других патологий дыхательных путей. Этот метод позволяет оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также скорость его прохождения по дыхательным путям в спокойном и форсированном состоянии.По данным ВОЗ, в мире около 262 млн больных астмой: в разных странах от этого заболевания страдают от 4 до 10% населения. Распространенность астмы возрастает в условиях урбанизации в связи с загрязнением воздуха в помещениях и атмосфере. Наряду с этим хроническая обструктивная болезнь легких является 3-й лидирующей причиной смерти в мире, ежегодно от ХОБЛ умирает около 2,8 млн человек.Как пояснили разработчики нового прибора, классические спирографы, которые в настоящее время повсеместно применяются в медицинских учреждениях, работают по двум принципам: по принципу "турбины" (от потока воздуха турбина приходит в движение) и по принципу "мембраны" (от потока воздуха мембрана меняет форму).Однако такой классический подход к построению измерительных систем, по словам ученых, имеет два недостатка: прибор зависит от внешних окружающих факторов (температура воздуха, влажность и пр.) и требует постоянной поверки (оценка метрологии и калибровки). То есть в кабинете, где установлен такой прибор, должна быть определенная и стабильная среда. Кроме того, примерно раз в неделю медицинский персонал вынужден проводить поверку прибора с помощью специального калибровочного шприца.Спирограф нового поколения, разработанный учеными Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), предполагает стабильность параметров вне зависимости от окружающей среды, а его калибровка осуществляется всего один раз на производстве.Руководитель стратегического проекта "Бионические цифровые платформы" СибГМУ Иван Толмачев сообщил РИА Новости, что коллектив разрабатывал устройство, которое будет возможно применять как в составе телемедицинских комплексов в медицинских учреждениях, так и в качестве прибора индивидуального применения в домашних условиях."Мы полагаем, что наш прибор позволит пациентам с ХОБЛ и бронхиальной астмой контролировать свое состояние, а врачам, проводящим мониторинг, более адекватно корректировать лекарственную терапию", – подчеркнул ученый.Прототип изделия создан в рамках программы развития "Приоритет-2030". Разработка будет опробована на базе клиник СибГМУ.

https://ria.ru/20240711/nauka-1958795944.html

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россия, сибирский государственный медицинский университет, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, томск, медицина, здоровье - общество