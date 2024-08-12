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В "Ростехе" раскритиковали доступную трофейную технику НАТО
В "Ростехе" раскритиковали доступную трофейную технику НАТО - РИА Новости, 12.08.2024
В "Ростехе" раскритиковали доступную трофейную технику НАТО
"Ноу-хау" среди доступной трофейной военной техники НАТО нет, в то же время она дороже российской, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T05:26
2024-08-12T05:26
2024-08-12T11:07
безопасность
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ноу-хау" среди доступной трофейной военной техники НАТО нет, в то же время она дороже российской, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". По словам первого заместителя главы корпорации, все доступные трофеи так или иначе представляют интерес для специалистов "Ростеха". "Каких-либо "ноу-хау" мы, честно говоря, не увидели. В целом у нас с Западом паритет по зрелости военных технологий и решений, но разница в подходах к конструированию есть, именно это и было любопытно. Отмечу, что западные разработчики смотрят на критерий "цена - качество - эффективность", но у них получается дороже", - сказал Артяков. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
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безопасность, технологии, кубинка, владимир артяков, ростех, нато, форум "армия — 2024"
Безопасность, Технологии, Кубинка, Владимир Артяков, Ростех, НАТО, Форум "Армия — 2024"
В "Ростехе" раскритиковали доступную трофейную технику НАТО
Замглавы "Ростеха" Артяков: "ноу-хау" среди трофейной техники НАТО отсутствует
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ноу-хау" среди доступной трофейной военной техники НАТО нет, в то же время она дороже российской, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков по случаю открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024".
По словам первого заместителя главы корпорации, все доступные трофеи так или иначе представляют интерес для специалистов "Ростеха".
"Каких-либо "ноу-хау" мы, честно говоря, не увидели. В целом у нас с Западом паритет по зрелости военных технологий и решений, но разница в подходах к конструированию есть, именно это и было любопытно. Отмечу, что западные разработчики смотрят на критерий "цена - качество - эффективность", но у них получается дороже", - сказал Артяков.