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Миссис Россия — 2024 стала мать троих детей из Петербурга

Миссис Россия — 2024 стала мать троих детей из Петербурга - РИА Новости, 12.08.2024

Миссис Россия — 2024 стала мать троих детей из Петербурга

Победительницей конкурса "Миссис Россия — 2024" стала мать троих детей Людмила Рожнёва из Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T13:38

2024-08-12T13:38

2024-08-12T15:20

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россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Победительницей конкурса "Миссис Россия — 2024" стала мать троих детей Людмила Рожнёва из Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. "Eй 40 лет, у нее трое детей. Людмила родилась в Казахской ССР. Детство провела и закончила школу на Кавказе. Поступила в Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна", — говорится в релизе.Второй приз — титул Mrs. Russia Globe — получила 35-летняя Дарья Захарова из Нижнего Новгорода. Как уточнили в пресс-службе, она поедет представлять Россию среди 80 стран мира на конкурсе "Миссис земного шара — 2024 / Mrs. Globe 2024".Первой вице-миссис стала Евгения Морозова из Пскова, второй — Галина Пашкова из Ставрополя. Гран-при конкурса получила еще одна представительница Пскова Кристина Ларченко. Титула "Миссис Россия Классик — 2024" удостоена Кристина Вольская из Самары.Финал 26-го национального конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Россия — 2024" прошел в большом концертном зале фольклорного центра "Москва". В этом году конкурс установил рекорд по количеству многодетных матерей: из 39 финалисток со всей страны 13 — многодетные мамы. Кроме того, в финал вышли несколько жен участников специальной военной операции.

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