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Миссис Россия — 2024 стала мать троих детей из Петербурга - РИА Новости, 12.08.2024
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13:38 12.08.2024 (обновлено: 15:20 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/missis-1965700080.html
Миссис Россия — 2024 стала мать троих детей из Петербурга
Миссис Россия — 2024 стала мать троих детей из Петербурга - РИА Новости, 12.08.2024
Миссис Россия — 2024 стала мать троих детей из Петербурга
Победительницей конкурса "Миссис Россия — 2024" стала мать троих детей Людмила Рожнёва из Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T13:38
2024-08-12T15:20
санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Победительницей конкурса "Миссис Россия — 2024" стала мать троих детей Людмила Рожнёва из Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. "Eй 40 лет, у нее трое детей. Людмила родилась в Казахской ССР. Детство провела и закончила школу на Кавказе. Поступила в Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна", — говорится в релизе.Второй приз — титул Mrs. Russia Globe — получила 35-летняя Дарья Захарова из Нижнего Новгорода. Как уточнили в пресс-службе, она поедет представлять Россию среди 80 стран мира на конкурсе "Миссис земного шара — 2024 / Mrs. Globe 2024".Первой вице-миссис стала Евгения Морозова из Пскова, второй — Галина Пашкова из Ставрополя. Гран-при конкурса получила еще одна представительница Пскова Кристина Ларченко. Титула "Миссис Россия Классик — 2024" удостоена Кристина Вольская из Самары.Финал 26-го национального конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Россия — 2024" прошел в большом концертном зале фольклорного центра "Москва". В этом году конкурс установил рекорд по количеству многодетных матерей: из 39 финалисток со всей страны 13 — многодетные мамы. Кроме того, в финал вышли несколько жен участников специальной военной операции.
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санкт-петербург, россия
Санкт-Петербург, Россия
Миссис Россия — 2024 стала мать троих детей из Петербурга

В конкурсе "Миссис Россия 2024" победила мать троих детей Рожнева из Петербурга

© Фото : Людмила Рожнёва/ВКонтактеЛюдмила Рожнёва
Людмила Рожнёва - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Людмила Рожнёва/ВКонтакте
Людмила Рожнёва. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Победительницей конкурса "Миссис Россия — 2024" стала мать троих детей Людмила Рожнёва из Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
"Eй 40 лет, у нее трое детей. Людмила родилась в Казахской ССР. Детство провела и закончила школу на Кавказе. Поступила в Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна", — говорится в релизе.
© АГН "Москва" / Дмитрий БелицкийЛюдмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса Миссис Россия-2024
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
1 из 5
© АГН "Москва" / Дмитрий БелицкийЛюдмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса Миссис Россия-2024
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
2 из 5
© АГН "Москва" / Дмитрий БелицкийЛюдмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса Миссис Россия-2024
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
3 из 5
© АГН "Москва" / Дмитрий БелицкийЛюдмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса Миссис Россия-2024
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
4 из 5
© АГН "Москва" / Дмитрий БелицкийЛюдмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса Миссис Россия-2024
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
5 из 5
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
1 из 5
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
2 из 5
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
3 из 5
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
4 из 5
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
5 из 5
Второй приз — титул Mrs. Russia Globe — получила 35-летняя Дарья Захарова из Нижнего Новгорода. Как уточнили в пресс-службе, она поедет представлять Россию среди 80 стран мира на конкурсе "Миссис земного шара — 2024 / Mrs. Globe 2024".
Первой вице-миссис стала Евгения Морозова из Пскова, второй — Галина Пашкова из Ставрополя. Гран-при конкурса получила еще одна представительница Пскова Кристина Ларченко. Титула "Миссис Россия Классик — 2024" удостоена Кристина Вольская из Самары.
Финал 26-го национального конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Россия — 2024" прошел в большом концертном зале фольклорного центра "Москва". В этом году конкурс установил рекорд по количеству многодетных матерей: из 39 финалисток со всей страны 13 — многодетные мамы. Кроме того, в финал вышли несколько жен участников специальной военной операции.
Победительницы I Всесоюзного конкурса красоты Мисс СССР — 89: 1-е место — Юлия Суханова, 2-е место — Анна Горбунова, 3-е место — Екатерина Мещерякова - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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