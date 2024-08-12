Миссис Россия — 2024 стала мать троих детей из Петербурга
В конкурсе "Миссис Россия 2024" победила мать троих детей Рожнева из Петербурга
Людмила Рожнёва. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Победительницей конкурса "Миссис Россия — 2024" стала мать троих детей Людмила Рожнёва из Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
"Eй 40 лет, у нее трое детей. Людмила родилась в Казахской ССР. Детство провела и закончила школу на Кавказе. Поступила в Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна", — говорится в релизе.
© АГН "Москва" / Дмитрий БелицкийЛюдмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
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© АГН "Москва" / Дмитрий БелицкийЛюдмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
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© АГН "Москва" / Дмитрий БелицкийЛюдмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
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© АГН "Москва" / Дмитрий БелицкийЛюдмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
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© АГН "Москва" / Дмитрий БелицкийЛюдмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
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Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
1 из 5
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
2 из 5
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
3 из 5
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
4 из 5
Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, ставшая победительницей конкурса "Миссис Россия-2024"
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