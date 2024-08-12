https://ria.ru/20240812/lineyki-1965585214.html
Торжественные линейки в школах пройдут 2 сентября
Торжественные линейки в школах пройдут 2 сентября - РИА Новости, 12.08.2024
Торжественные линейки в школах пройдут 2 сентября
Торжественные линейки в учебных заведениях России в этом пройдут 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье, сообщила РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T03:56
2024-08-12T03:56
2024-08-12T03:56
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Торжественные линейки в учебных заведениях России в этом пройдут 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). "Так как в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, торжественные линейки в учебных заведениях пройдут 2 сентября… Занятия у ребят начнутся с 3 сентября", - сказала Лантратова. Депутат Госдумы уточнила, что в школах в этот день запланирована церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна, чествование педагогических работников, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами, участников специальной военной операции и ряд других мероприятий. "Во всяком случае такие рекомендации Минпросвещения поступили в образовательные учреждения. А будет это или нет, решает сам регион и образовательные учреждения. В зависимости от обстановки", - отметила она.
https://ria.ru/20240812/zapret-1965582173.html
https://ria.ru/20230927/predmet-1898925930.html
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общество, россия, яна лантратова, госдума рф, образование - общество
Общество, Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ, Образование - Общество
Торжественные линейки в школах пройдут 2 сентября
Депутат Лантратова: торжественные линейки в российских школах пройдут 2 сентября
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Торжественные линейки в учебных заведениях России в этом пройдут 2 сентября, так как 1 сентября выпадает на воскресенье, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
"Так как в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, торжественные линейки в учебных заведениях пройдут 2 сентября… Занятия у ребят начнутся с 3 сентября", - сказала Лантратова.
Депутат Госдумы уточнила, что в школах в этот день запланирована церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна, чествование педагогических работников, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами, участников специальной военной операции и ряд других мероприятий.
"Во всяком случае такие рекомендации Минпросвещения поступили в образовательные учреждения. А будет это или нет, решает сам регион и образовательные учреждения. В зависимости от обстановки", - отметила она.