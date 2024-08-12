https://ria.ru/20240812/lantset-e-1965663842.html

"Ланцет-Э" получил разрешение на экспорт

"Ланцет-Э" получил разрешение на экспорт - РИА Новости, 12.08.2024

"Ланцет-Э" получил разрешение на экспорт

Барражирующий боеприпас "Ланцет-Э" получил разрешение на экспорт, заявил РИА Новости представитель "Рособоронэкспорта". РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:55

2024-08-12T11:55

2024-08-12T11:55

безопасность

технологии

россия

александр михеев

рособоронэкспорт

патриот

форум "армия — 2024"

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КУБИНКА (Московская обл.), 12 авг - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет-Э" получил разрешение на экспорт, заявил РИА Новости представитель "Рособоронэкспорта". "В первый день работы форума "Армия-2024 "состоялась презентация управляемого боеприпаса "Ланцет-Э". Это оружие получило рекламный паспорт, то есть возможность продавать за рубеж", - сказал собеседник. Как отметил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, презентация комплекса "Ланцет-Э" положила начало его продвижению "на мировой рынок". "Комплекс показал высочайшую эффективность на поле боя и способность поражать широкий спектр целей – от любых типов бронетехники и укреплений до надводных целей. "Ланцет-Э" обладает большим экспортным потенциалом, оцениваемый нами в объеме более 1 тысячи комплексов. Уверен, что после обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ производственные мощности позволят успешно исполнять поставки комплекса за рубеж. Кроме того, "Рособоронэкспорт" активно предлагает своим партнерам сотрудничество в формате лицензионного и совместного производства продукции на территории заказчика в рамках технологического партнерства", - приводит слова Михеева пресс-служба компании. Комплекс "Ланцет-Э" – экспортный аналог широко известного носителя управляемых боеприпасов "Ланцет", отлично зарекомендовавшего себя в реальных боевых действиях. В его состав входят разведывательный беспилотный летательный аппарат Z-16-Э и два носителя управляемых боеприпасов "Изделие 51-Э" и "Изделие 52-Э" с различными характеристиками, в частности, по дальности действия и максимальному взлетному весу. Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20231230/tayfun-1919078137.html

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безопасность, технологии, россия, александр михеев, рособоронэкспорт, патриот, форум "армия — 2024"