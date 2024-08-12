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В Курской области рассказали о ситуации с медикаментами - РИА Новости, 12.08.2024
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12:47 12.08.2024 (обновлено: 12:59 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/kursk-1965681282.html
В Курской области рассказали о ситуации с медикаментами
В Курской области рассказали о ситуации с медикаментами - РИА Новости, 12.08.2024
В Курской области рассказали о ситуации с медикаментами
Ситуация в больнице Курской области стабильная, расходных материалов и медикаментов достаточно, сообщила заместитель главврача Курской областной многопрофильной РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T12:47
2024-08-12T12:59
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ситуация в больнице Курской области стабильная, расходных материалов и медикаментов достаточно, сообщила заместитель главврача Курской областной многопрофильной клинической больницы по экстренной неотложной медицинской помощи Ирина Кокина в эфире Первого канала."Все медикаменты и расходные материалы в достаточном количестве, имеются врачи, к нам прибыли сводные расчетные бригады в помощь из Москвы и Московской области. На территории нашего региона работает федеральный центр медицины катастроф", - сказала она.Кокина также добавила, что медицинская помощь продолжает оказываться в плановом и экстренном режимах, и на данный момент больница не нуждается в запасах крови, так как есть станция переливания. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240808/bolnitsy-1965042378.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области рассказали о ситуации с медикаментами

Замглавврача: ситуация в Курской области стабильная и медикаментов достаточно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия украинского обстрела Курска
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ситуация в больнице Курской области стабильная, расходных материалов и медикаментов достаточно, сообщила заместитель главврача Курской областной многопрофильной клинической больницы по экстренной неотложной медицинской помощи Ирина Кокина в эфире Первого канала.
«
"Все медикаменты и расходные материалы в достаточном количестве, имеются врачи, к нам прибыли сводные расчетные бригады в помощь из Москвы и Московской области. На территории нашего региона работает федеральный центр медицины катастроф", - сказала она.
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Кокина также добавила, что медицинская помощь продолжает оказываться в плановом и экстренном режимах, и на данный момент больница не нуждается в запасах крови, так как есть станция переливания.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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