https://ria.ru/20240812/kursk-1965681282.html

В Курской области рассказали о ситуации с медикаментами

В Курской области рассказали о ситуации с медикаментами - РИА Новости, 12.08.2024

В Курской области рассказали о ситуации с медикаментами

Ситуация в больнице Курской области стабильная, расходных материалов и медикаментов достаточно, сообщила заместитель главврача Курской областной многопрофильной РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:47

2024-08-12T12:47

2024-08-12T12:59

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965666072_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_17eddaf7530d4ad301f63199bd0e5a64.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ситуация в больнице Курской области стабильная, расходных материалов и медикаментов достаточно, сообщила заместитель главврача Курской областной многопрофильной клинической больницы по экстренной неотложной медицинской помощи Ирина Кокина в эфире Первого канала."Все медикаменты и расходные материалы в достаточном количестве, имеются врачи, к нам прибыли сводные расчетные бригады в помощь из Москвы и Московской области. На территории нашего региона работает федеральный центр медицины катастроф", - сказала она.Кокина также добавила, что медицинская помощь продолжает оказываться в плановом и экстренном режимах, и на данный момент больница не нуждается в запасах крови, так как есть станция переливания. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240808/bolnitsy-1965042378.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины