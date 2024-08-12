В Курской области рассказали о ситуации с медикаментами
Замглавврача: ситуация в Курской области стабильная и медикаментов достаточно
Последствия украинского обстрела Курска
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ситуация в больнице Курской области стабильная, расходных материалов и медикаментов достаточно, сообщила заместитель главврача Курской областной многопрофильной клинической больницы по экстренной неотложной медицинской помощи Ирина Кокина в эфире Первого канала.
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"Все медикаменты и расходные материалы в достаточном количестве, имеются врачи, к нам прибыли сводные расчетные бригады в помощь из Москвы и Московской области. На территории нашего региона работает федеральный центр медицины катастроф", - сказала она.
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Кокина также добавила, что медицинская помощь продолжает оказываться в плановом и экстренном режимах, и на данный момент больница не нуждается в запасах крови, так как есть станция переливания.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.