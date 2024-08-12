https://ria.ru/20240812/gradirnya-1965601445.html

Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА

Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА - РИА Новости, 12.08.2024

Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА

Градирня на Запорожской АЭС вся выгорела после атаки украинских дронов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T08:48

2024-08-12T08:48

2024-08-12T13:12

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Градирня на Запорожской АЭС вся выгорела после атаки украинских дронов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина."Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба", — сказала она.Накануне вечером градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников. Начался пожар, который удалось потушить силами МЧС. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары беспилотников.На самой станции заявили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет, радиационный фон в норме. Тем не менее, как отметила Яшина, нарушена физическая целостность атомной станции, что создает беспрецедентную угрозу ядерной безопасности.

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запорожская аэс, происшествия, запорожская область