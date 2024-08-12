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Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА - РИА Новости, 12.08.2024
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08:48 12.08.2024 (обновлено: 13:12 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/gradirnya-1965601445.html
Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА
Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА - РИА Новости, 12.08.2024
Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА
Градирня на Запорожской АЭС вся выгорела после атаки украинских дронов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T08:48
2024-08-12T13:12
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
происшествия
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Градирня на Запорожской АЭС вся выгорела после атаки украинских дронов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.&quot;Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба&quot;, — сказала она.Накануне вечером градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников. Начался пожар, который удалось потушить силами МЧС. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары беспилотников.На самой станции заявили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет, радиационный фон в норме. Тем не менее, как отметила Яшина, нарушена физическая целостность атомной станции, что создает беспрецедентную угрозу ядерной безопасности.
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запорожская аэс, происшествия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Происшествия, Запорожская область
Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА

Градирня Запорожской АЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Градирня на Запорожской АЭС вся выгорела после атаки украинских дронов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
«

"Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба", — сказала она.

© Ukrainian Presidential Press OfficeУдар украинского беспилотника по Запорожской АЭС
Удар украинского беспилотника по Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Ukrainian Presidential Press Office
Удар украинского беспилотника по Запорожской АЭС
Накануне вечером градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников. Начался пожар, который удалось потушить силами МЧС. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары беспилотников.
На самой станции заявили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет, радиационный фон в норме. Тем не менее, как отметила Яшина, нарушена физическая целостность атомной станции, что создает беспрецедентную угрозу ядерной безопасности.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.

Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСПроисшествияЗапорожская область
 
 
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