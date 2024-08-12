Градирня ЗАЭС выгорела изнутри после ударов БПЛА
Градирня Запорожской АЭС после ударов БПЛА выгорела изнутри
Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Градирня на Запорожской АЭС вся выгорела после атаки украинских дронов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
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"Сроки и возможность восстановления объекта будут понятны после оценки ущерба", — сказала она.
© Ukrainian Presidential Press OfficeУдар украинского беспилотника по Запорожской АЭС
© Ukrainian Presidential Press Office
Удар украинского беспилотника по Запорожской АЭС
Накануне вечером градирня ЗАЭС получила серьезные повреждения в результате двух прямых ударов украинских беспилотников. Начался пожар, который удалось потушить силами МЧС. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В "Росатоме" эту атаку назвали актом ядерного терроризма.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, не увидел в произошедшем угроз для ядерной безопасности ЗАЭС. А при описании повреждений градирни он не упомянул, кто несет ответственность за удары беспилотников.
На самой станции заявили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет, радиационный фон в норме. Тем не менее, как отметила Яшина, нарушена физическая целостность атомной станции, что создает беспрецедентную угрозу ядерной безопасности.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла под управление российских специалистов.