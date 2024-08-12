https://ria.ru/20240812/foto-1965680650.html

Трамп обвинил Харрис в публикации фейковой фотографии

Трамп обвинил Харрис в публикации фейковой фотографии - РИА Новости, 12.08.2024

Трамп обвинил Харрис в публикации фейковой фотографии

Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп обвинил вице-президента и демократа Камалу Харрис в публикации фейковой фотографии, на которой... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T12:43

2024-08-12T12:43

2024-08-12T12:55

в мире

сша

мичиган

чикаго

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп обвинил вице-президента и демократа Камалу Харрис в публикации фейковой фотографии, на которой якобы изображена огромная толпа ее сторонников, по мнению республиканца, изображение было сгенерировано искусственным интеллектом (ИИ). "Кто-нибудь обратил внимание на то, что Харрис обманула в аэропорту?.. Она использовала ИИ и показала огромную "толпу" так называемых последователей, но их не существует!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social, комментируя пост с фотографией, на которой внушительная толпа людей встречает у самолета Харрис, прилетевшую на предвыборный митинг в Мичигане.По мнению Трампа, толпа на фото сгенерирована ИИ, поскольку она не отражается на гладкой поверхности корпуса самолета - там можно увидеть только отражение пустого летного поля. Комментируя обвинения Трампа, предвыборный штаб Харрис написал в соцсети X о том, что фотография, на которой якобы запечатлена толпа из 15 тысяч человек, настоящая. Объяснений, почему их не видно в отражении, штаб не представил. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.

https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, мичиган, чикаго, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024