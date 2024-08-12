https://ria.ru/20240812/dagestan-1965787050.html

Экс-министру спорта Дагестана продлили арест

Экс-министру спорта Дагестана продлили арест - РИА Новости, 12.08.2024

Экс-министру спорта Дагестана продлили арест

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 3 октября бывшему министру спорта Дагестана и экс-главе Кизилюрта Магомеду Магомедову, которому... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T18:28

2024-08-12T18:28

2024-08-12T18:28

происшествия

москва

кизилюрт

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матросская тишина

республика дагестан

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 3 октября бывшему министру спорта Дагестана и экс-главе Кизилюрта Магомеду Магомедову, которому вменяют растрату, содействие терроризму и убийства, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Магомедову меры пресечения в виде содержания под стражей до 3 октября", - рассказал собеседник агентства. Меру пресечения также продлили экс-руководителю управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбегу Махачеву. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован Басманным судом Москвы. Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года. Как стало известно сегодня, теперь, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменяется содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Магомедов нанес себе порезы в камере следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве, угрозы его жизни нет.

https://ria.ru/20240721/magomedov--1961064607.html

https://ria.ru/20240710/dagestan-1958651018.html

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происшествия, москва, кизилюрт, россия, магомед магомедов, матросская тишина, республика дагестан