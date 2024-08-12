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Экс-министру спорта Дагестана продлили арест - РИА Новости, 12.08.2024
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18:28 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/dagestan-1965787050.html
Экс-министру спорта Дагестана продлили арест
Экс-министру спорта Дагестана продлили арест - РИА Новости, 12.08.2024
Экс-министру спорта Дагестана продлили арест
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 3 октября бывшему министру спорта Дагестана и экс-главе Кизилюрта Магомеду Магомедову, которому... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:28
2024-08-12T18:28
происшествия
москва
кизилюрт
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магомед магомедов
матросская тишина
республика дагестан
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 3 октября бывшему министру спорта Дагестана и экс-главе Кизилюрта Магомеду Магомедову, которому вменяют растрату, содействие терроризму и убийства, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Магомедову меры пресечения в виде содержания под стражей до 3 октября", - рассказал собеседник агентства. Меру пресечения также продлили экс-руководителю управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбегу Махачеву. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован Басманным судом Москвы. Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года. Как стало известно сегодня, теперь, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменяется содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Магомедов нанес себе порезы в камере следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве, угрозы его жизни нет.
https://ria.ru/20240721/magomedov--1961064607.html
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происшествия, москва, кизилюрт, россия, магомед магомедов, матросская тишина, республика дагестан
Происшествия, Москва, Кизилюрт, Россия, Магомед Магомедов, Матросская тишина, Республика Дагестан
Экс-министру спорта Дагестана продлили арест

Суд продлил арест экс-министру спорта Дагестана Магомедову до 3 октября

© Фото : Официальный сайт городского округа "город Кизилюрт22"Магомед Магомедов
Магомед Магомедов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : Официальный сайт городского округа "город Кизилюрт22"
Магомед Магомедов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 3 октября бывшему министру спорта Дагестана и экс-главе Кизилюрта Магомеду Магомедову, которому вменяют растрату, содействие терроризму и убийства, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Магомедову меры пресечения в виде содержания под стражей до 3 октября", - рассказал собеседник агентства.
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Источник: экс-министр спорта Дагестана нанес себе порезы в СИЗО в Москве
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Меру пресечения также продлили экс-руководителю управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбегу Махачеву.
Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован Басманным судом Москвы. Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.
Как стало известно сегодня, теперь, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменяется содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Магомедов нанес себе порезы в камере следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве, угрозы его жизни нет.
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