https://ria.ru/20240812/dagestan-1965780927.html
Экс-министра спорта Дагестана обвинили в содействии терроризму
Экс-министра спорта Дагестана обвинили в содействии терроризму - РИА Новости, 12.08.2024
Экс-министра спорта Дагестана обвинили в содействии терроризму
Следствие предъявило обвинение в содействии терроризму и убийстве двух или более лиц бывшему министру спорта Дагестана и экс-главе Кизилюрта Магомеду... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T18:00
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в содействии терроризму и убийстве двух или более лиц бывшему министру спорта Дагестана и экс-главе Кизилюрта Магомеду Магомедову, указано в электронной картотеке столичных судов. Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года, затем арестован Басманным судом Москвы. Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года. Из электронной картотеки следует, что теперь, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменяется содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой. "Магомедов М.Ю. (Ст. 205.1, Ч. 2; Ст. 105, Ч. 2, пп. а) е) ж); Ст. 160, Ч. 4; Ст. 222, Ч. 4)", - следует из базы данных. По данному делу также арестован руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев. Ему на данном этапе вменяется только растрата. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Магомедов нанес себе порезы в камере следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве, угрозы его жизни нет.
https://ria.ru/20240721/magomedov--1961064607.html
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происшествия, россия, республика дагестан, кизилюрт, москва, магомед магомедов, матросская тишина
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Кизилюрт, Москва, Магомед Магомедов, Матросская тишина
Экс-министра спорта Дагестана обвинили в содействии терроризму
Экс-министра Магомедова обвинили в убийстве и содействии терроризму
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в содействии терроризму и убийстве двух или более лиц бывшему министру спорта Дагестана и экс-главе Кизилюрта Магомеду Магомедову, указано в электронной картотеке столичных судов.
Бывший глава Кизилюрта и экс-министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ
) в начале октября 2023 года, затем арестован Басманным судом Москвы
. Магомедов возглавлял Кизилюрт с мая 2021 года.
Из электронной картотеки следует, что теперь, помимо обвинения в растрате, Магомедову вменяется содействие терроризму с использованием служебного положения, убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой.
"Магомедов М.Ю. (Ст. 205.1, Ч. 2; Ст. 105, Ч. 2, пп. а) е) ж); Ст. 160, Ч. 4; Ст. 222, Ч. 4)", - следует из базы данных.
По данному делу также арестован руководитель управления физкультуры, спорта и подготовки резерва министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев. Ему на данном этапе вменяется только растрата.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Магомедов нанес себе порезы в камере следственного изолятора "Матросская тишина
" в Москве, угрозы его жизни нет.