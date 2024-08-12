https://ria.ru/20240812/burya-1965796059.html

Землю накрыла мощная магнитная буря

Землю накрыла мощная магнитная буря - РИА Новости, 12.08.2024

Землю накрыла мощная магнитная буря

В понедельник Землю накрыла мощная магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T19:24

2024-08-12T19:24

2024-08-12T20:06

наука

космос - риа наука

вспышки на солнце

российская академия наук

земля

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В понедельник Землю накрыла мощная магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН."В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (очень сильная, уровень G4)", — говорится на сайте.Как известно, уровень G4 означает очень сильную бурю по шкале измерений от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная).Отмечается, что в промежутке между 06:00 и 09:00 понедельника уровень возмущенности магнитного поля достиг показателя G3, и уже к 15:00 повысился еще на один уровень.

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2024

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космос - риа наука, вспышки на солнце , российская академия наук, земля