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Землю накрыла мощная магнитная буря - РИА Новости, 12.08.2024
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Наука
 
19:24 12.08.2024 (обновлено: 20:06 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/burya-1965796059.html
Землю накрыла мощная магнитная буря
Землю накрыла мощная магнитная буря - РИА Новости, 12.08.2024
Землю накрыла мощная магнитная буря
В понедельник Землю накрыла мощная магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:24
2024-08-12T20:06
наука
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вспышки на солнце
российская академия наук
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В понедельник Землю накрыла мощная магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН."В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (очень сильная, уровень G4)", — говорится на сайте.Как известно, уровень G4 означает очень сильную бурю по шкале измерений от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная).Отмечается, что в промежутке между 06:00 и 09:00 понедельника уровень возмущенности магнитного поля достиг показателя G3, и уже к 15:00 повысился еще на один уровень.
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космос - риа наука, вспышки на солнце , российская академия наук, земля
Наука, Космос - РИА Наука, вспышки на Солнце , Российская академия наук, Земля
Землю накрыла мощная магнитная буря

ИКИ и ИЗФ РАН: Землю накрыла магнитная буря уровня G4

© РИА Новости / Владимир СергеевПрохожие на фоне солнца
Прохожие на фоне солнца - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Прохожие на фоне солнца. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В понедельник Землю накрыла мощная магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
«
"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (очень сильная, уровень G4)", — говорится на сайте.
Как известно, уровень G4 означает очень сильную бурю по шкале измерений от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная).
Отмечается, что в промежутке между 06:00 и 09:00 понедельника уровень возмущенности магнитного поля достиг показателя G3, и уже к 15:00 повысился еще на один уровень.
 
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