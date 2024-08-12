https://ria.ru/20240812/burya-1965796059.html
Землю накрыла мощная магнитная буря
Землю накрыла мощная магнитная буря - РИА Новости, 12.08.2024
Землю накрыла мощная магнитная буря
В понедельник Землю накрыла мощная магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T19:24
2024-08-12T19:24
2024-08-12T20:06
наука
космос - риа наука
вспышки на солнце
российская академия наук
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959331545_0:166:2792:1737_1920x0_80_0_0_25f1e031070a78d9310f16fc07a37c17.jpg
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В понедельник Землю накрыла мощная магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН."В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (очень сильная, уровень G4)", — говорится на сайте.Как известно, уровень G4 означает очень сильную бурю по шкале измерений от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная).Отмечается, что в промежутке между 06:00 и 09:00 понедельника уровень возмущенности магнитного поля достиг показателя G3, и уже к 15:00 повысился еще на один уровень.
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959331545_128:0:2664:1902_1920x0_80_0_0_734e73a8b629428da2d80c8c6ddad929.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, вспышки на солнце , российская академия наук, земля
Наука, Космос - РИА Наука, вспышки на Солнце , Российская академия наук, Земля
Землю накрыла мощная магнитная буря
ИКИ и ИЗФ РАН: Землю накрыла магнитная буря уровня G4