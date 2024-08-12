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На Земле усилилась магнитная буря - РИА Новости, 12.08.2024
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09:26 12.08.2024 (обновлено: 11:56 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/burya-1965607233.html
На Земле усилилась магнитная буря
На Земле усилилась магнитная буря - РИА Новости, 12.08.2024
На Земле усилилась магнитная буря
Магнитная буря, накрывшая Землю, из средней стала сильной, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T09:26
2024-08-12T11:56
земля
михаил леус
вспышки на солнце
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Магнитная буря, накрывшая Землю, из средней стала сильной, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "После 08:28 по московскому времени возмущения магнитосферы Земли усилились и магнитная буря перешла в стадию сильной, класса G3", — рассказал он. Магнитная буря началась на Земле накануне вечером. Первоначально ей присвоили класс G1 — слабая, но к утру она достигла среднего уровня, G2. По прогнозу специалистов, буря продлится до конца дня 12 августа.На прошлой неделе на Солнце произошли несколько мощных вспышек класса Х. Последнюю зафиксировали вечером 8 августа, ее максимум пришелся на 22:35 мск. Силу вспышки ученые оценили в Х1,3.По мнению руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, Солнце постепенно выходит на непрерывный режим активности. Богачев не исключил, что события нижнего уровня X скоро станут привычным еженедельным фоном. В такой ситуации остается следить лишь за тем, произошли ли взрывы в зоне влияния на Землю или нет, заключил ученый.
https://ria.ru/20240730/buri-1962822617.html
https://ria.ru/20240812/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, михаил леус, вспышки на солнце
Земля, Михаил Леус, вспышки на Солнце
На Земле усилилась магнитная буря

Синоптик Леус: магнитная буря усилилась на Земле в понедельник с уровня G1 до G3

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Магнитная буря, накрывшая Землю, из средней стала сильной, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.
"После 08:28 по московскому времени возмущения магнитосферы Земли усилились и магнитная буря перешла в стадию сильной, класса G3", — рассказал он.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.

Магнитная буря началась на Земле накануне вечером. Первоначально ей присвоили класс G1 — слабая, но к утру она достигла среднего уровня, G2. По прогнозу специалистов, буря продлится до конца дня 12 августа.
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На прошлой неделе на Солнце произошли несколько мощных вспышек класса Х. Последнюю зафиксировали вечером 8 августа, ее максимум пришелся на 22:35 мск. Силу вспышки ученые оценили в Х1,3.
По мнению руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, Солнце постепенно выходит на непрерывный режим активности. Богачев не исключил, что события нижнего уровня X скоро станут привычным еженедельным фоном. В такой ситуации остается следить лишь за тем, произошли ли взрывы в зоне влияния на Землю или нет, заключил ученый.
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