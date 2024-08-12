На Земле усилилась магнитная буря
Синоптик Леус: магнитная буря усилилась на Земле в понедельник с уровня G1 до G3
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Магнитная буря, накрывшая Землю, из средней стала сильной, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.
"После 08:28 по московскому времени возмущения магнитосферы Земли усилились и магнитная буря перешла в стадию сильной, класса G3", — рассказал он.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Бури уровня G1 считаются самыми слабыми, они почти никак не влияют на работу электроприборов. Уровень G3 — сильная буря, напрямую воздействует на энергосистемы и вызывает перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Максимальный уровень — G5, возможны масштабные проблемы с электросетью и серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи.
Магнитная буря началась на Земле накануне вечером. Первоначально ей присвоили класс G1 — слабая, но к утру она достигла среднего уровня, G2. По прогнозу специалистов, буря продлится до конца дня 12 августа.
Врач рассказал, как легче перенести магнитную бурю
30 июля, 03:09
На прошлой неделе на Солнце произошли несколько мощных вспышек класса Х. Последнюю зафиксировали вечером 8 августа, ее максимум пришелся на 22:35 мск. Силу вспышки ученые оценили в Х1,3.
По мнению руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, Солнце постепенно выходит на непрерывный режим активности. Богачев не исключил, что события нижнего уровня X скоро станут привычным еженедельным фоном. В такой ситуации остается следить лишь за тем, произошли ли взрывы в зоне влияния на Землю или нет, заключил ученый.