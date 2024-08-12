https://ria.ru/20240812/burya-1965607233.html

На Земле усилилась магнитная буря

На Земле усилилась магнитная буря - РИА Новости, 12.08.2024

На Земле усилилась магнитная буря

Магнитная буря, накрывшая Землю, из средней стала сильной, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T09:26

2024-08-12T09:26

2024-08-12T11:56

земля

михаил леус

вспышки на солнце

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Магнитная буря, накрывшая Землю, из средней стала сильной, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "После 08:28 по московскому времени возмущения магнитосферы Земли усилились и магнитная буря перешла в стадию сильной, класса G3", — рассказал он. Магнитная буря началась на Земле накануне вечером. Первоначально ей присвоили класс G1 — слабая, но к утру она достигла среднего уровня, G2. По прогнозу специалистов, буря продлится до конца дня 12 августа.На прошлой неделе на Солнце произошли несколько мощных вспышек класса Х. Последнюю зафиксировали вечером 8 августа, ее максимум пришелся на 22:35 мск. Силу вспышки ученые оценили в Х1,3.По мнению руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, Солнце постепенно выходит на непрерывный режим активности. Богачев не исключил, что события нижнего уровня X скоро станут привычным еженедельным фоном. В такой ситуации остается следить лишь за тем, произошли ли взрывы в зоне влияния на Землю или нет, заключил ученый.

https://ria.ru/20240730/buri-1962822617.html

https://ria.ru/20240812/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

земля, михаил леус, вспышки на солнце