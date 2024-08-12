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В "Ростехе" рассказали о характеристиках титанового бронешлема "Барс-Л" - РИА Новости, 12.08.2024
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11:13 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/bronya-1965648217.html
В "Ростехе" рассказали о характеристиках титанового бронешлема "Барс-Л"
В "Ростехе" рассказали о характеристиках титанового бронешлема "Барс-Л" - РИА Новости, 12.08.2024
В "Ростехе" рассказали о характеристиках титанового бронешлема "Барс-Л"
Титановый бронешлем "Барс-Л" выдерживает выстрелы из пистолета с нескольких метров, а модифицированный армейский бронежилет "Оберег" при увеличенной площади... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:13
2024-08-12T11:13
безопасность
технологии
кубинка
владимир артяков
баскетбольный клуб армия (тбилиси)
ростех
форум "армия — 2024"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Титановый бронешлем "Барс-Л" выдерживает выстрелы из пистолета с нескольких метров, а модифицированный армейский бронежилет "Оберег" при увеличенной площади брони имеет рекордно малый вес, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков об экспонатах открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". "Здесь есть хорошие наработки у "НИИ Стали", входящего в "Калашников". В частности, специалисты института создали титановый бронешлем "Барс-Л". Он на голову выше натовских образцов и выдерживает даже прямые выстрелы из пистолета с нескольких метров. Мы проводили сравнительные тесты: в тех же условиях зарубежные шлемы получают сквозное пробитие", - сказал он. "Если говорить о бронежилетах, то на "Армии" мы покажем модифицированный армейский бронежилет "Оберег", оснащенный керамическими плитами класса Бр5. Он способен остановить пулю из снайперской винтовки и имеет увеличенную площадь брони. При этом весит чуть больше 9 кг – рекордно мало для такой экипировки", - добавил первый замглавы госкорпорации. "Ростех" также покажет "Оберег" для гражданского разминирования - легкий и хорошо защищающий от различных типов осколков противопехотных мин, отметил Артяков. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова &gt;&gt;
https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html
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безопасность, технологии, кубинка, владимир артяков, баскетбольный клуб армия (тбилиси), ростех, форум "армия — 2024"
Безопасность, Технологии, Кубинка, Владимир Артяков, Баскетбольный клуб армия (Тбилиси), Ростех, Форум "Армия — 2024"
В "Ростехе" рассказали о характеристиках титанового бронешлема "Барс-Л"

Артяков: титановый бронешлем "Барс-Л" выдерживает выстрелы с нескольких метров

© Фото : АО "Концерн "Калашников"Титановый бронешлем "Барс-Л"
Титановый бронешлем Барс-Л - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
Титановый бронешлем "Барс-Л"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Титановый бронешлем "Барс-Л" выдерживает выстрелы из пистолета с нескольких метров, а модифицированный армейский бронежилет "Оберег" при увеличенной площади брони имеет рекордно малый вес, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков об экспонатах открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024".
«
"Здесь есть хорошие наработки у "НИИ Стали", входящего в "Калашников". В частности, специалисты института создали титановый бронешлем "Барс-Л". Он на голову выше натовских образцов и выдерживает даже прямые выстрелы из пистолета с нескольких метров. Мы проводили сравнительные тесты: в тех же условиях зарубежные шлемы получают сквозное пробитие", - сказал он.
"Если говорить о бронежилетах, то на "Армии" мы покажем модифицированный армейский бронежилет "Оберег", оснащенный керамическими плитами класса Бр5. Он способен остановить пулю из снайперской винтовки и имеет увеличенную площадь брони. При этом весит чуть больше 9 кг – рекордно мало для такой экипировки", - добавил первый замглавы госкорпорации.
"Ростех" также покажет "Оберег" для гражданского разминирования - легкий и хорошо защищающий от различных типов осколков противопехотных мин, отметил Артяков.
Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>
Участница Международного военно-технического форума АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Международный форум "Армия 2024"
Вчера, 02:51
 
БезопасностьТехнологииКубинкаВладимир АртяковБаскетбольный клуб армия (Тбилиси)РостехФорум "Армия — 2024"
 
 
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