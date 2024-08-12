https://ria.ru/20240812/bronya-1965648217.html

В "Ростехе" рассказали о характеристиках титанового бронешлема "Барс-Л"

В "Ростехе" рассказали о характеристиках титанового бронешлема "Барс-Л" - РИА Новости, 12.08.2024

В "Ростехе" рассказали о характеристиках титанового бронешлема "Барс-Л"

Титановый бронешлем "Барс-Л" выдерживает выстрелы из пистолета с нескольких метров, а модифицированный армейский бронежилет "Оберег" при увеличенной площади... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:13

2024-08-12T11:13

2024-08-12T11:13

безопасность

технологии

кубинка

владимир артяков

баскетбольный клуб армия (тбилиси)

ростех

форум "армия — 2024"

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Титановый бронешлем "Барс-Л" выдерживает выстрелы из пистолета с нескольких метров, а модифицированный армейский бронежилет "Оберег" при увеличенной площади брони имеет рекордно малый вес, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков об экспонатах открывающегося в Кубинке международного военно-технического форума "Армия-2024". "Здесь есть хорошие наработки у "НИИ Стали", входящего в "Калашников". В частности, специалисты института создали титановый бронешлем "Барс-Л". Он на голову выше натовских образцов и выдерживает даже прямые выстрелы из пистолета с нескольких метров. Мы проводили сравнительные тесты: в тех же условиях зарубежные шлемы получают сквозное пробитие", - сказал он. "Если говорить о бронежилетах, то на "Армии" мы покажем модифицированный армейский бронежилет "Оберег", оснащенный керамическими плитами класса Бр5. Он способен остановить пулю из снайперской винтовки и имеет увеличенную площадь брони. При этом весит чуть больше 9 кг – рекордно мало для такой экипировки", - добавил первый замглавы госкорпорации. "Ростех" также покажет "Оберег" для гражданского разминирования - легкий и хорошо защищающий от различных типов осколков противопехотных мин, отметил Артяков. Читайте полный текст интервью Владимира Артякова >>

https://ria.ru/20240812/armiya_2024-1965118004.html

кубинка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, кубинка, владимир артяков, баскетбольный клуб армия (тбилиси), ростех, форум "армия — 2024"