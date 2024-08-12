https://ria.ru/20240812/britaniya-1965754816.html

В Британии с начала беспорядков задержали более 920 человек

В Британии с начала беспорядков задержали более 920 человек - РИА Новости, 12.08.2024

В Британии с начала беспорядков задержали более 920 человек

Более 920 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших в конце июля после нападения на детей в английском Саутпорте,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T16:29

2024-08-12T16:29

2024-08-12T16:29

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 920 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших в конце июля после нападения на детей в английском Саутпорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального совета начальников полиции (NPCC). "Данные по числу задержаний и предъявленных обвинений по всей Великобритании с 29 июля в связи с продолжающими беспорядками по состоянию на воскресенье 11 августа 2024 года: 927 задержаний и 466 обвинений", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы организации. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240808/protests-1964735863.html

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Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, россия, руанда, кир стармер, беспорядки в британии