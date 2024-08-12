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В Британии с начала беспорядков задержали более 920 человек - РИА Новости, 12.08.2024
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16:29 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/britaniya-1965754816.html
В Британии с начала беспорядков задержали более 920 человек
В Британии с начала беспорядков задержали более 920 человек - РИА Новости, 12.08.2024
В Британии с начала беспорядков задержали более 920 человек
Более 920 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших в конце июля после нападения на детей в английском Саутпорте,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T16:29
2024-08-12T16:29
в мире
великобритания
россия
руанда
кир стармер
беспорядки в британии
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 920 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших в конце июля после нападения на детей в английском Саутпорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального совета начальников полиции (NPCC). "Данные по числу задержаний и предъявленных обвинений по всей Великобритании с 29 июля в связи с продолжающими беспорядками по состоянию на воскресенье 11 августа 2024 года: 927 задержаний и 466 обвинений", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы организации. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
https://ria.ru/20240808/protests-1964735863.html
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в мире, великобритания, россия, руанда, кир стармер, беспорядки в британии
В мире, Великобритания, Россия, Руанда, Кир Стармер, Беспорядки в Британии
В Британии с начала беспорядков задержали более 920 человек

В Британии с 29 июля задержали более 920 участников массовых протестов

© AP Photo / Alberto PezzaliПолицейские в Великобритании
Полицейские в Великобритании - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Полицейские в Великобритании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Более 920 человек были задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков, вспыхнувших в конце июля после нападения на детей в английском Саутпорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального совета начальников полиции (NPCC).
"Данные по числу задержаний и предъявленных обвинений по всей Великобритании с 29 июля в связи с продолжающими беспорядками по состоянию на воскресенье 11 августа 2024 года: 927 задержаний и 466 обвинений", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы организации.
Столкновения протестующих с полицией возле отеля Holiday Inn Express, в котором, предположительно, проживают мигранты. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
"Все связано с КГБ". Основному союзнику Украины предрекли гражданскую войну
8 августа, 08:00
В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
Беспорядки в Великобритании
© AFP 2024 / Justin Tallis

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

© AFP 2024 / Justin Tallis
1 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

Акция протеста в Бристоле

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
2 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

© AFP 2024 / Justin Tallis
3 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

Протестующие во время акции протеста в Бристоле

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
4 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

Полиция и протестующие в Бристоле

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
5 из 12
© AFP 2024 / DARREN STAPLES

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

Задержание протестующих в Ноттингеме

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
6 из 12
© AFP 2024 / Peter Powell

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

Полицейские защищаются от кирпичей, брошенных протестующими во время акции протеста в Ливерпуле

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

© AFP 2024 / Peter Powell
7 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

Полицейские во время акции протеста в Бристоле

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

© AFP 2024 / Justin Tallis
8 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

Задержание протестующих в Бристоле

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

© AFP 2024 / Justin Tallis
9 из 12
© AFP 2024 / Justin Tallis

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

Задержание протестующих в Бристоле

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

© AFP 2024 / Justin Tallis
10 из 12
© AFP 2024 / DARREN STAPLES

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

Полицейские во время акции протеста в Ноттингеме

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
11 из 12
© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

Девушка с плакатом на акции протеста в Бристоле

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
12 из 12

Инцидент, из-за которого все началось, произошел в Саутпорте 29 июля: подросток набросился с ножом на участников занятия для детей по танцам и йоге.

© AFP 2024 / Justin Tallis
1 из 12

Трое детей погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
2 из 12

Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия.

© AFP 2024 / Justin Tallis
3 из 12

При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
4 из 12

После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
5 из 12

В некоторых городах в полицейских бросали яйца и бутылки.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
6 из 12

Причиной стало распространение информации о том, что подозреваемый — беженец.

© AFP 2024 / Peter Powell
7 из 12

Позднее телеканал Sky News сообщил, что нападавший — уроженец Уэльса из руандийской семьи.

© AFP 2024 / Justin Tallis
8 из 12

Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".

© AFP 2024 / Justin Tallis
9 из 12

Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след.

© AFP 2024 / Justin Tallis
10 из 12

Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.

© AFP 2024 / DARREN STAPLES
11 из 12

Илон Маск на фоне массовых беспорядков предрек гражданскую войну в Великобритании.

© AFP 2024 / JUSTIN TALLIS
12 из 12
 
В миреВеликобританияРоссияРуандаКир СтармерБеспорядки в Британии
 
 
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