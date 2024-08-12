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В Британии 12-летнего мальчика обвинили в участии в беспорядках

В Британии 12-летнего мальчика обвинили в участии в беспорядках - РИА Новости, 12.08.2024

В Британии 12-летнего мальчика обвинили в участии в беспорядках

Двенадцатилетний мальчик в Великобритании стал самым юным фигурантом дела об участии в беспорядках, вспыхнувших в стране после нападения с ножом на детей в... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T17:04

2024-08-12T17:04

2024-08-12T17:04

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МОСКВА, 12 авг- РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик в Великобритании стал самым юным фигурантом дела об участии в беспорядках, вспыхнувших в стране после нападения с ножом на детей в английском Саутпорте, подростку предъявили соответствующие обвинения, сообщил телеканал Sky News. Согласно закону в Великобритании, уголовная ответственность в Англии и Уэльсе наступает с 10 лет. "Двенадцатилетний мальчик стал самым молодым фигурантом, которому предъявили обвинения из-за беспорядков", - сообщил телеканал. Ему вменяют участие в насильственных беспорядках в Саутпорте 30 июля, в ходе которых пострадали более 50 полицейских, передаёт Sky News. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже Sky News сообщил, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240812/britaniya-1965754816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, россия, англия, кир стармер, беспорядки в британии