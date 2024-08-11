https://ria.ru/20240811/zarplaty-1965454960.html

Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии

Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии - РИА Новости, 11.08.2024

Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии

Наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей работодатели предлагают электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T02:18

2024-08-11T02:18

2024-08-11T09:57

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антон котяков

работа.ру

вциом

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей работодатели предлагают электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям, сообщила РИА Новости директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева. "В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тысячи рублей), на втором месте находятся комплектовщики (86,6 тысячи рублей), на третьем — слесари (85,4 тысячи рублей)", — сказала Артемьева.По ее данным, зарплатные предложения для разнорабочих в среднем составляют 78 тысяч рублей, для электромонтеров — 76,8 тысячи рублей, электриков — 71,1 тысячи рублей. Уровень оплаты труда грузчиков в среднем составляет 52 тысячи рублей, а газовщиков — 48,7 тысячи рублей. В начале апреля министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что почти половина соискателей портала "Работа в России" рассматривают сферу производства как желаемую для найма. А по данным опроса ВЦИОМ, рабочие профессии впервые вошли в топ-5 наиболее востребованных и престижных в прошлом году.

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общество, россия, антон котяков, работа.ру, вциом