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Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии - РИА Новости, 11.08.2024
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02:18 11.08.2024 (обновлено: 09:57 11.08.2024)
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Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии - РИА Новости, 11.08.2024
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии
Наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей работодатели предлагают электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T02:18
2024-08-11T09:57
общество
россия
антон котяков
работа.ру
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей работодатели предлагают электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям, сообщила РИА Новости директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева. &quot;В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тысячи рублей), на втором месте находятся комплектовщики (86,6 тысячи рублей), на третьем — слесари (85,4 тысячи рублей)&quot;, — сказала Артемьева.По ее данным, зарплатные предложения для разнорабочих в среднем составляют 78 тысяч рублей, для электромонтеров — 76,8 тысячи рублей, электриков — 71,1 тысячи рублей. Уровень оплаты труда грузчиков в среднем составляет 52 тысячи рублей, а газовщиков — 48,7 тысячи рублей. В начале апреля министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что почти половина соискателей портала "Работа в России" рассматривают сферу производства как желаемую для найма. А по данным опроса ВЦИОМ, рабочие профессии впервые вошли в топ-5 наиболее востребованных и престижных в прошлом году.
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общество, россия, антон котяков, работа.ру, вциом
Общество, Россия, Антон Котяков, Работа.ру, ВЦИОМ
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии

Самые высокие зарплаты среди рабочих профессий предлагают электромонтажникам

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередачи
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередачи - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей работодатели предлагают электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям, сообщила РИА Новости директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева.
«

"В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тысячи рублей), на втором месте находятся комплектовщики (86,6 тысячи рублей), на третьем — слесари (85,4 тысячи рублей)", — сказала Артемьева.

По ее данным, зарплатные предложения для разнорабочих в среднем составляют 78 тысяч рублей, для электромонтеров — 76,8 тысячи рублей, электриков — 71,1 тысячи рублей. Уровень оплаты труда грузчиков в среднем составляет 52 тысячи рублей, а газовщиков — 48,7 тысячи рублей.
В начале апреля министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что почти половина соискателей портала "Работа в России" рассматривают сферу производства как желаемую для найма. А по данным опроса ВЦИОМ, рабочие профессии впервые вошли в топ-5 наиболее востребованных и престижных в прошлом году.
Рубли - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Исследование показало, кто получает самые высокие зарплаты в России
3 августа, 02:46
 
ОбществоРоссияАнтон КотяковРабота.руВЦИОМ
 
 
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