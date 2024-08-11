https://ria.ru/20240811/zarplaty-1965454960.html
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии - РИА Новости, 11.08.2024
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии
Наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей работодатели предлагают электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T02:18
2024-08-11T02:18
2024-08-11T09:57
общество
россия
антон котяков
работа.ру
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927858057_0:303:3104:2048_1920x0_80_0_0_5be5704f33b04bd74c1a1327293447f4.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей работодатели предлагают электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям, сообщила РИА Новости директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева. "В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тысячи рублей), на втором месте находятся комплектовщики (86,6 тысячи рублей), на третьем — слесари (85,4 тысячи рублей)", — сказала Артемьева.По ее данным, зарплатные предложения для разнорабочих в среднем составляют 78 тысяч рублей, для электромонтеров — 76,8 тысячи рублей, электриков — 71,1 тысячи рублей. Уровень оплаты труда грузчиков в среднем составляет 52 тысячи рублей, а газовщиков — 48,7 тысячи рублей. В начале апреля министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что почти половина соискателей портала "Работа в России" рассматривают сферу производства как желаемую для найма. А по данным опроса ВЦИОМ, рабочие профессии впервые вошли в топ-5 наиболее востребованных и престижных в прошлом году.
https://ria.ru/20240803/zarplaty-1963806438.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927858057_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a34aa096e5aa653fd53a6707cf759d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, антон котяков, работа.ру, вциом
Общество, Россия, Антон Котяков, Работа.ру, ВЦИОМ
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии
Самые высокие зарплаты среди рабочих профессий предлагают электромонтажникам
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Наиболее высокие средние зарплаты среди рабочих специальностей работодатели предлагают электромонтажникам, комплектовщикам и слесарям, сообщила РИА Новости директор по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса "Работа.ру" Елена Артемьева.
«
"В среднем на наибольшее зарплатное предложение среди рабочих специалистов могут рассчитывать электромонтажники (103,4 тысячи рублей), на втором месте находятся комплектовщики (86,6 тысячи рублей), на третьем — слесари (85,4 тысячи рублей)", — сказала Артемьева.
По ее данным, зарплатные предложения для разнорабочих в среднем составляют 78 тысяч рублей, для электромонтеров — 76,8 тысячи рублей, электриков — 71,1 тысячи рублей. Уровень оплаты труда грузчиков в среднем составляет 52 тысячи рублей, а газовщиков — 48,7 тысячи рублей.
В начале апреля министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что почти половина соискателей портала "Работа в России" рассматривают сферу производства как желаемую для найма. А по данным опроса ВЦИОМ, рабочие профессии впервые вошли в топ-5 наиболее востребованных и престижных в прошлом году.