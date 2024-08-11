https://ria.ru/20240811/vostok-1965466161.html

Перелеты в ДФО лидируют по росту спроса у туристов осенью

Перелеты в ДФО лидируют по росту спроса у туристов осенью - РИА Новости, 11.08.2024

Перелеты в ДФО лидируют по росту спроса у туристов осенью

Дальний Восток лидирует по росту спроса на осень во внутреннем туризме: покупки авиабилетов во Владивосток увеличились в три раза, в Южно-Сахалинск - в четыре... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T06:41

2024-08-11T06:41

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дальний Восток лидирует по росту спроса на осень во внутреннем туризме: покупки авиабилетов во Владивосток увеличились в три раза, в Южно-Сахалинск - в четыре раза, а в Курильск - в 11 раз по сравнению с прошлым годом, сказали РИА Новости в сервисе "Купибилет", основываясь на собственных данных. "В России на осень спрос на билеты во Владивосток увеличился в 3 раза, в Южно-Сахалинск - в 3,6 раза, а в Курильск - в 11 раз по сравнению с осенью 2023 года", - рассказали в сервисе. При этом аналитики отметили, что среди российских направлений традиционно лидируют Сочи, Санкт-Петербург и Москва благодаря своим достопримечательностям и культурным событиям. "Популярны также Калининград и Минеральные Воды, где можно насладиться природными ландшафтами и оздоровительными процедурами. Внимание путешественников привлекают Екатеринбург, Махачкала и Казань, предлагающие богатую историю и активный отдых. Уфа и Челябинск также остаются востребованными направлениями благодаря природе и культурным программам", - говорится в исследовании. "Интересно отметить, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом было куплено на 7% больше билетов в Сочи, на 4% больше в Махачкалу, на 2% больше в Екатеринбург и на 1% больше в Минеральные Воды. Однако не все направления показали рост: продажи билетов в Калининград упали на 5%, в Москву - на 3%, а в Санкт-Петербург и Казань - на 1%", - добавляют аналитики. Директор по маркетингу "Купибилет" Екатерина Долгих отметила, что осенью каждый шестой россиянин поедет в Сочи, каждый десятый - в Санкт-Петербург, а каждый четырнадцатый - в Калининград.

https://ria.ru/20230922/osen-1897776551.html

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новости - туризм, сочи, санкт-петербург, калининград