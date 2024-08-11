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Перелеты в ДФО лидируют по росту спроса у туристов осенью - РИА Новости, 11.08.2024
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Туризм
 
06:41 11.08.2024 (обновлено: 06:52 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/vostok-1965466161.html
Перелеты в ДФО лидируют по росту спроса у туристов осенью
Перелеты в ДФО лидируют по росту спроса у туристов осенью - РИА Новости, 11.08.2024
Перелеты в ДФО лидируют по росту спроса у туристов осенью
Дальний Восток лидирует по росту спроса на осень во внутреннем туризме: покупки авиабилетов во Владивосток увеличились в три раза, в Южно-Сахалинск - в четыре... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T06:41
2024-08-11T06:52
туризм
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дальний Восток лидирует по росту спроса на осень во внутреннем туризме: покупки авиабилетов во Владивосток увеличились в три раза, в Южно-Сахалинск - в четыре раза, а в Курильск - в 11 раз по сравнению с прошлым годом, сказали РИА Новости в сервисе "Купибилет", основываясь на собственных данных. "В России на осень спрос на билеты во Владивосток увеличился в 3 раза, в Южно-Сахалинск - в 3,6 раза, а в Курильск - в 11 раз по сравнению с осенью 2023 года", - рассказали в сервисе. При этом аналитики отметили, что среди российских направлений традиционно лидируют Сочи, Санкт-Петербург и Москва благодаря своим достопримечательностям и культурным событиям. "Популярны также Калининград и Минеральные Воды, где можно насладиться природными ландшафтами и оздоровительными процедурами. Внимание путешественников привлекают Екатеринбург, Махачкала и Казань, предлагающие богатую историю и активный отдых. Уфа и Челябинск также остаются востребованными направлениями благодаря природе и культурным программам", - говорится в исследовании. "Интересно отметить, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом было куплено на 7% больше билетов в Сочи, на 4% больше в Махачкалу, на 2% больше в Екатеринбург и на 1% больше в Минеральные Воды. Однако не все направления показали рост: продажи билетов в Калининград упали на 5%, в Москву - на 3%, а в Санкт-Петербург и Казань - на 1%", - добавляют аналитики. Директор по маркетингу "Купибилет" Екатерина Долгих отметила, что осенью каждый шестой россиянин поедет в Сочи, каждый десятый - в Санкт-Петербург, а каждый четырнадцатый - в Калининград.
https://ria.ru/20230922/osen-1897776551.html
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новости - туризм, сочи, санкт-петербург, калининград
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград
Перелеты в ДФО лидируют по росту спроса у туристов осенью

"Купибилет": Перелеты на ДФО осенью лидируют по росту спроса у туристов в России

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дальний Восток лидирует по росту спроса на осень во внутреннем туризме: покупки авиабилетов во Владивосток увеличились в три раза, в Южно-Сахалинск - в четыре раза, а в Курильск - в 11 раз по сравнению с прошлым годом, сказали РИА Новости в сервисе "Купибилет", основываясь на собственных данных.
«
"В России на осень спрос на билеты во Владивосток увеличился в 3 раза, в Южно-Сахалинск - в 3,6 раза, а в Курильск - в 11 раз по сравнению с осенью 2023 года", - рассказали в сервисе.
При этом аналитики отметили, что среди российских направлений традиционно лидируют Сочи, Санкт-Петербург и Москва благодаря своим достопримечательностям и культурным событиям. "Популярны также Калининград и Минеральные Воды, где можно насладиться природными ландшафтами и оздоровительными процедурами. Внимание путешественников привлекают Екатеринбург, Махачкала и Казань, предлагающие богатую историю и активный отдых. Уфа и Челябинск также остаются востребованными направлениями благодаря природе и культурным программам", - говорится в исследовании.
"Интересно отметить, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом было куплено на 7% больше билетов в Сочи, на 4% больше в Махачкалу, на 2% больше в Екатеринбург и на 1% больше в Минеральные Воды. Однако не все направления показали рост: продажи билетов в Калининград упали на 5%, в Москву - на 3%, а в Санкт-Петербург и Казань - на 1%", - добавляют аналитики.
Директор по маркетингу "Купибилет" Екатерина Долгих отметила, что осенью каждый шестой россиянин поедет в Сочи, каждый десятый - в Санкт-Петербург, а каждый четырнадцатый - в Калининград.
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