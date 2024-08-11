https://ria.ru/20240811/ukraina-1965522010.html

"Тяжелые удары": украинцев призвали эвакуироваться из страны

"Тяжелые удары": украинцев призвали эвакуироваться из страны - РИА Новости, 11.08.2024

"Тяжелые удары": украинцев призвали эвакуироваться из страны

Украинцам необходимо эвакуироваться с территории страны, сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T16:07

2024-08-11T16:07

2024-08-11T19:11

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинцам необходимо эвакуироваться с территории страны, сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.Такое заявление он сделал после серии взрывов на территории Украины в ночь на воскресенье. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские войска нанесли удары по военным объектам ВСУ в Кременчуге в Полтавской области."Тяжелые удары были нанесены в ночь по Украине. Ну это ясно, будут бить, и тяжело будут бить. Я вам говорил, не сидите, нечего сидеть", — призвал Соскин.Аналитик отметил, что в пребывании украинцев в стране нет никакого смысла, и призвал их массово уезжать на Запад, не останавливаясь в Польше."Поезжайте туда, на Запад, находите родственников, укореняйтесь. Не в Польшу, конечно. В Польше уже сидит порядка 900 тысяч украинцев", — уточнил он.В ночь на воскресенье украинские СМИ также сообщали об объявлении воздушной тревоги в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Российские военные наносят удары по объектам энергетики Украины, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240811/kiev-1965541383.html

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