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"Тяжелые удары": украинцев призвали эвакуироваться из страны - РИА Новости, 11.08.2024
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16:07 11.08.2024 (обновлено: 19:11 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/ukraina-1965522010.html
"Тяжелые удары": украинцев призвали эвакуироваться из страны
"Тяжелые удары": украинцев призвали эвакуироваться из страны - РИА Новости, 11.08.2024
"Тяжелые удары": украинцев призвали эвакуироваться из страны
Украинцам необходимо эвакуироваться с территории страны, сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T16:07
2024-08-11T19:11
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинцам необходимо эвакуироваться с территории страны, сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.Такое заявление он сделал после серии взрывов на территории Украины в ночь на воскресенье. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские войска нанесли удары по военным объектам ВСУ в Кременчуге в Полтавской области."Тяжелые удары были нанесены в ночь по Украине. Ну это ясно, будут бить, и тяжело будут бить. Я вам говорил, не сидите, нечего сидеть", — призвал Соскин.Аналитик отметил, что в пребывании украинцев в стране нет никакого смысла, и призвал их массово уезжать на Запад, не останавливаясь в Польше."Поезжайте туда, на Запад, находите родственников, укореняйтесь. Не в Польшу, конечно. В Польше уже сидит порядка 900 тысяч украинцев", — уточнил он.В ночь на воскресенье украинские СМИ также сообщали об объявлении воздушной тревоги в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Российские военные наносят удары по объектам энергетики Украины, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, польша, вооруженные силы украины, кременчуг, россия, вооруженные силы рф
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"Тяжелые удары": украинцев призвали эвакуироваться из страны

Экс-советник Кучмы призвал украинцев покинуть страну после ударов России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Украинцам необходимо эвакуироваться с территории страны, сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
Такое заявление он сделал после серии взрывов на территории Украины в ночь на воскресенье. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские войска нанесли удары по военным объектам ВСУ в Кременчуге в Полтавской области.
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"Тяжелые удары были нанесены в ночь по Украине. Ну это ясно, будут бить, и тяжело будут бить. Я вам говорил, не сидите, нечего сидеть", — призвал Соскин.
Аналитик отметил, что в пребывании украинцев в стране нет никакого смысла, и призвал их массово уезжать на Запад, не останавливаясь в Польше.
«
"Поезжайте туда, на Запад, находите родственников, укореняйтесь. Не в Польшу, конечно. В Польше уже сидит порядка 900 тысяч украинцев", — уточнил он.
В ночь на воскресенье украинские СМИ также сообщали об объявлении воздушной тревоги в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики Украины, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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