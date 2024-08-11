https://ria.ru/20240811/tramp-1965463989.html

Трамп обвинил Харрис в копировании предвыборных обещаний

Трамп обвинил Харрис в копировании предвыборных обещаний - РИА Новости, 11.08.2024

Трамп обвинил Харрис в копировании предвыборных обещаний

Бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил действующего вице-президента и его конкурентку на выборах Камалу Харрис в копировании... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T05:52

2024-08-11T05:52

2024-08-11T05:53

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил действующего вице-президента и его конкурентку на выборах Камалу Харрис в копировании идей. "Камала Харрис только что скопировала мое предложение об отмене налогов на чаевые. Разница в том, что она этого не сделает, она хочет этого лишь из политических соображений. Это была идея Трампа, а у нее нет идей, она может только красть у меня", - написал Трамп. Харрис на митинге в Неваде заявила, что в случае победы на выборах добьётся повышения минимальной оплаты труда, а также отмены налогов на чаевые. Трамп, действительно, неоднократно выступал с подобной инициативой.

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в мире, сша, невада, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024