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Трамп раскрыл подробности теледебатов с Харрис в сентябре - РИА Новости, 11.08.2024
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17:43 11.08.2024 (обновлено: 17:52 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/tramp--1965538192.html
Трамп раскрыл подробности теледебатов с Харрис в сентябре
Трамп раскрыл подробности теледебатов с Харрис в сентябре - РИА Новости, 11.08.2024
Трамп раскрыл подробности теледебатов с Харрис в сентябре
Бывший президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что проведет со своим оппонентом от Демократической партии и действующим вице-президентом... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T17:43
2024-08-11T17:52
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ВАШИНГТОН, 11 авг – РИА Новости. Бывший президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что проведет со своим оппонентом от Демократической партии и действующим вице-президентом Камалой Харрис три раунда теледебатов в предстоящем месяце, которые планируется организовать на площадках трех разных американских телеканалов."Первые дебаты с Камалой Харрис в борьбе за пост президента США пройдут на телеканале Fox News 4 сентября в прямом эфире из прекрасного города Гаррисберга, штат Пенсильвания. Вторые дебаты пройдут на телеканале ABC…10 сентября в Зале Независимости в Филадельфии, штат Пенсильвания. Третьи дебаты пройдут 25 сентября на телеканале NBC в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган", - сообщил Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.При этом политик не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трех раундах теледебатов с ним.
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выборы президента сша — 2024, nbc, в мире, пенсильвания, сша, филадельфия, камала харрис, дональд трамп
Выборы президента США — 2024, NBC, В мире, Пенсильвания, США, Филадельфия, Камала Харрис, Дональд Трамп
Трамп раскрыл подробности теледебатов с Харрис в сентябре

Трамп заявил, что проведет с Харрис 3 раунда дебатов в сентябре на Fox, ABC, NBC

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 авг – РИА Новости. Бывший президент США и кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что проведет со своим оппонентом от Демократической партии и действующим вице-президентом Камалой Харрис три раунда теледебатов в предстоящем месяце, которые планируется организовать на площадках трех разных американских телеканалов.
"Первые дебаты с Камалой Харрис в борьбе за пост президента США пройдут на телеканале Fox News 4 сентября в прямом эфире из прекрасного города Гаррисберга, штат Пенсильвания. Вторые дебаты пройдут на телеканале ABC…10 сентября в Зале Независимости в Филадельфии, штат Пенсильвания. Третьи дебаты пройдут 25 сентября на телеканале NBC в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган", - сообщил Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
При этом политик не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трех раундах теледебатов с ним.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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Выборы президента США — 2024NBCВ миреПенсильванияСШАФиладельфияКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
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