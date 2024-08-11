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Опрос: в США в вопросе финблагополучия больше доверяют Трампу, чем Харрис - РИА Новости, 11.08.2024
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18:15 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/opros-1965541837.html
Опрос: в США в вопросе финблагополучия больше доверяют Трампу, чем Харрис
Опрос: в США в вопросе финблагополучия больше доверяют Трампу, чем Харрис - РИА Новости, 11.08.2024
Опрос: в США в вопросе финблагополучия больше доверяют Трампу, чем Харрис
Американцы в вопросе своего финансового благополучия больше доверяют экс-президенту США и кандидату от республиканцев Дональду Трампу, чем вице-президенту и... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T18:15
2024-08-11T18:15
выборы президента сша — 2024
мичиганский университет
камала харрис
сша
китай
чикаго
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Американцы в вопросе своего финансового благополучия больше доверяют экс-президенту США и кандидату от республиканцев Дональду Трампу, чем вице-президенту и демократу Камале Харрис, следует из опроса, проведенного газетой Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross. На вопрос о том, какой кандидат в случае своей победы на президентских выборах в США в ноябре способен улучшить финансовое положение опрошенных, 42% респондентов назвали Трампа, а 33% - Харрис. Кроме того, 43% респондентов уверены, что Трамп лучше Харрис сможет справиться с проблемами в торговых отношениях между США и Китаем, в то время как в способностях Харрис уверены 39% респондентов. Опрос проводился онлайн 1-5 августа среди 1001 зарегистрированного избирателя. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.
https://ria.ru/20240809/opros-1965084194.html
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сша
китай
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выборы президента сша — 2024, мичиганский университет, камала харрис, сша, китай, чикаго, дональд трамп, в мире
Выборы президента США — 2024, Мичиганский университет, Камала Харрис, США, Китай, Чикаго, Дональд Трамп, В мире
Опрос: в США в вопросе финблагополучия больше доверяют Трампу, чем Харрис

Опрос: американцы в вопросе финблагополучия больше доверяют Трампу, чем Харрис

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Американцы в вопросе своего финансового благополучия больше доверяют экс-президенту США и кандидату от республиканцев Дональду Трампу, чем вице-президенту и демократу Камале Харрис, следует из опроса, проведенного газетой Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross.
На вопрос о том, какой кандидат в случае своей победы на президентских выборах в США в ноябре способен улучшить финансовое положение опрошенных, 42% респондентов назвали Трампа, а 33% - Харрис.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди населения в США
9 августа, 02:58
Кроме того, 43% респондентов уверены, что Трамп лучше Харрис сможет справиться с проблемами в торговых отношениях между США и Китаем, в то время как в способностях Харрис уверены 39% респондентов.
Опрос проводился онлайн 1-5 августа среди 1001 зарегистрированного избирателя. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.
Дональд Трамп. - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
"Выжил и непобедим": историк сравнила Трампа с неожиданным диктатором
4 августа, 02:40
 
Выборы президента США — 2024Мичиганский университетКамала ХаррисСШАКитайЧикагоДональд ТрампВ мире
 
 
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