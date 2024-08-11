https://ria.ru/20240811/opros-1965541837.html
Опрос: в США в вопросе финблагополучия больше доверяют Трампу, чем Харрис
Опрос: в США в вопросе финблагополучия больше доверяют Трампу, чем Харрис - РИА Новости, 11.08.2024
Опрос: в США в вопросе финблагополучия больше доверяют Трампу, чем Харрис
Американцы в вопросе своего финансового благополучия больше доверяют экс-президенту США и кандидату от республиканцев Дональду Трампу, чем вице-президенту и... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T18:15
2024-08-11T18:15
2024-08-11T18:15
выборы президента сша — 2024
мичиганский университет
камала харрис
сша
китай
чикаго
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959699160_179:0:2892:1526_1920x0_80_0_0_3ec5ea3a5eac595a3b8d781111796940.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Американцы в вопросе своего финансового благополучия больше доверяют экс-президенту США и кандидату от республиканцев Дональду Трампу, чем вице-президенту и демократу Камале Харрис, следует из опроса, проведенного газетой Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross. На вопрос о том, какой кандидат в случае своей победы на президентских выборах в США в ноябре способен улучшить финансовое положение опрошенных, 42% респондентов назвали Трампа, а 33% - Харрис. Кроме того, 43% респондентов уверены, что Трамп лучше Харрис сможет справиться с проблемами в торговых отношениях между США и Китаем, в то время как в способностях Харрис уверены 39% респондентов. Опрос проводился онлайн 1-5 августа среди 1001 зарегистрированного избирателя. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.
https://ria.ru/20240809/opros-1965084194.html
https://ria.ru/20240804/tramp-1963928258.html
сша
китай
чикаго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959699160_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_636e5dbebe6f7e0ee4b9ab5b4b95fde0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы президента сша — 2024, мичиганский университет, камала харрис, сша, китай, чикаго, дональд трамп, в мире
Выборы президента США — 2024, Мичиганский университет, Камала Харрис, США, Китай, Чикаго, Дональд Трамп, В мире
Опрос: в США в вопросе финблагополучия больше доверяют Трампу, чем Харрис
Опрос: американцы в вопросе финблагополучия больше доверяют Трампу, чем Харрис