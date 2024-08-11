https://ria.ru/20240811/opros-1965541837.html

Опрос: в США в вопросе финблагополучия больше доверяют Трампу, чем Харрис

Опрос: в США в вопросе финблагополучия больше доверяют Трампу, чем Харрис - РИА Новости, 11.08.2024

Опрос: в США в вопросе финблагополучия больше доверяют Трампу, чем Харрис

Американцы в вопросе своего финансового благополучия больше доверяют экс-президенту США и кандидату от республиканцев Дональду Трампу, чем вице-президенту и... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T18:15

2024-08-11T18:15

2024-08-11T18:15

выборы президента сша — 2024

мичиганский университет

камала харрис

сша

китай

чикаго

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Американцы в вопросе своего финансового благополучия больше доверяют экс-президенту США и кандидату от республиканцев Дональду Трампу, чем вице-президенту и демократу Камале Харрис, следует из опроса, проведенного газетой Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross. На вопрос о том, какой кандидат в случае своей победы на президентских выборах в США в ноябре способен улучшить финансовое положение опрошенных, 42% респондентов назвали Трампа, а 33% - Харрис. Кроме того, 43% респондентов уверены, что Трамп лучше Харрис сможет справиться с проблемами в торговых отношениях между США и Китаем, в то время как в способностях Харрис уверены 39% респондентов. Опрос проводился онлайн 1-5 августа среди 1001 зарегистрированного избирателя. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.

https://ria.ru/20240809/opros-1965084194.html

https://ria.ru/20240804/tramp-1963928258.html

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китай

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выборы президента сша — 2024, мичиганский университет, камала харрис, сша, китай, чикаго, дональд трамп, в мире