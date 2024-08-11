https://ria.ru/20240811/katastrofa-1965237093.html

"Эта катастрофа изменила все". Что нашли в древнейшем на Земле храме

"Эта катастрофа изменила все". Что нашли в древнейшем на Земле храме - РИА Новости, 11.08.2024

"Эта катастрофа изменила все". Что нашли в древнейшем на Земле храме

Среди руин знаменитого Гебекли-Тепе в Турции археологи обнаружили необычные письмена. Артефакт стал сенсацией, а главное, помог в раскрытии еще одной тайны... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T08:00

2024-08-11T08:00

2024-08-11T08:02

религия

турция

эдинбургский университет

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Среди руин знаменитого Гебекли-Тепе в Турции археологи обнаружили необычные письмена. Артефакт стал сенсацией, а главное, помог в раскрытии еще одной тайны самого древнего сооружения на планете.Они были первымиПо мнению ученых, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Гебекли-Тепе — не только изменил мир археологии, но и позволил по-новому взглянуть на историю человечества. С начала раскопок прошло 30 лет, однако древний храмовый комплекс до сих пор таит немало секретов.Один из них ученым из Израиля, кажется, удалось разгадать. На каменном столбе они обнаружили любопытную резьбу — вереницы V-образных символов чередуются с фигурами животных.Детальный анализ показал, что галочки составляют 12 групп примерно по 28 штук плюс десяток дополнительных, а изображения животных согласуются с фазами Луны в различных созвездиях.Кроме того, у некоторых выгравированных персонажей — например, у птицеподобного существа — на груди также есть знак V. Проведя дополнительные расчеты, ученые предположили, что так обозначены дни летнего солнцестояния.Из этого специалисты сделали вывод: возможно, обитатели комплекса тщательным образом фиксировали свои наблюдения за небесными светилами. И, как результат, создали древнейший на сегодняшний день лунно-солнечный календарь.Израильская команда уверена, что нынешняя находка поможет ответить на куда более важный вопрос о судьбе турецкого чуда.Как такое возможно?С самого момента открытия в середине 1960-х Гебекли-Тепе был головоломкой. Тогда археологи приняли его за византийский храм.Однако в 1994 году, когда приступили к полноценным раскопкам, выяснилось: сооружение гораздо старше, ему больше 12 тысяч лет. А возвели его люди каменного века. Устоявшиеся годами представления о развитии человеческой цивилизации рухнули в одночасье.Как те, кто не знал ни земледелия, ни гончарного круга, могли построить подобное?"Комплекс из огромных круглых каменных сооружений диаметром до 20 метров. <…> По краям — монументальные т-образные колонны высотой до пяти с половиной метров", — делился впечатлениями руководитель израильской экспедиции, профессор археологии Тель-Авивского университета Ави Гофер.Каждый элемент подчинен общей идее. До этого считалось, что к единому архитектурному плану люди пришли лишь пять тысяч лет назад. Доказательство тому — Стоунхендж.Более того, во всем царит строгая симметрия. Если соединить между собой центральные точки трех самых больших кругов Гебкли-Тепе, получится равносторонний треугольник. Стены выстроены в иерархическом порядке. Ранее ученые полагали, что подобные приемы впервые применили египтяне при создании пирамид в Гизе.В 1990-е сложную структуру комплекса объясняли тем, что над его созданием трудились десятки поколений в течение двух тысяч лет. Позднее родилась новая версия — постройка возникла всего за одну эпоху.Возможно ли такое? Британский археолог Грэм Хэнкок уверен: да. В беседе с журналистами он подверг сомнению общепринятую модель человеческой истории — от примитивных пещерных жителей до современного индустриального человека. По мнению исследователя, процесс мог быть скачкообразным.И Гебекли-Тепе — тому подтверждение: люди каменного века пришли сюда позднее, им предшествовала некая ранняя высокоразвитая культура. Но что с ней случилось?Месяц огненного дождяНа сегодняшний день известно, что около десяти тысяч лет назад ритуальный комплекс разом опустел. А позже его аккуратно заложили камнями и засыпали землей. Клаус Шмидт, первый исследователь турецких руин, предположил, что это связано с переходом жителей региона к новому образу жизни — оседлому.Годы спустя версию пересмотрели. В 2017 году группа археологов из Эдинбургского университета обнаружила среди развалин "Камень грифона" — плиту, на которой рядом с обезглавленным телом человека изображены стервятник и скорпион."Компьютерный анализ показал: перед нами не что иное, как фрагмент звездного неба", — говорится в опубликованной по результатам исследования статье. Более того, на стеле, судя по всему, запечатлена страшная катастрофа.Случилось это, предположительно, в 10 950 году до нашей эры: падение массивного метеорита (возможно, не одного) привело к глобальному похолоданию в течение двух тысяч лет. Эту гипотезу подвергали сомнению до сегодняшнего дня.Дело в том, что календарь с символами V — не единственное, чем могут похвастаться израильские археологи. Неподалеку они нашли каменный столб с любопытным рисунком: нечто похожее на метеорный дождь. Сопутствующие изображения животных указывают, что Луна в этот период находилась в созвездии Водолея и Рыб. Значит, астрономическое явление длилось приблизительно 27 дней.Подобная катастрофа спровоцировала наступление малого ледникового периода, вымирание крупных животных. И стала катализатором масштабных изменений в образе жизни древних людей. Говорить об этом с уверенностью ученые пока не могут — обследовано всего пять процентов комплекса. Но не исключено, что скоро Гебекли-Тепе откроет одну из своих тайн.

https://ria.ru/20240721/tsivilizatsiya-1960802393.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

турция, эдинбургский университет, аналитика - религия и мировоззрение