"Эта катастрофа изменила все". Что нашли в древнейшем на Земле храме
В Турции обнаружили древнейший лунно-солнечный календарь
© iStock.com / xefstockГёбекли-Тепе, Юго-Восточная Турция
© iStock.com / xefstock
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Среди руин знаменитого Гебекли-Тепе в Турции археологи обнаружили необычные письмена. Артефакт стал сенсацией, а главное, помог в раскрытии еще одной тайны самого древнего сооружения на планете.
Они были первыми
По мнению ученых, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Гебекли-Тепе — не только изменил мир археологии, но и позволил по-новому взглянуть на историю человечества. С начала раскопок прошло 30 лет, однако древний храмовый комплекс до сих пор таит немало секретов.
Один из них ученым из Израиля, кажется, удалось разгадать. На каменном столбе они обнаружили любопытную резьбу — вереницы V-образных символов чередуются с фигурами животных.
Детальный анализ показал, что галочки составляют 12 групп примерно по 28 штук плюс десяток дополнительных, а изображения животных согласуются с фазами Луны в различных созвездиях.
Кроме того, у некоторых выгравированных персонажей — например, у птицеподобного существа — на груди также есть знак V. Проведя дополнительные расчеты, ученые предположили, что так обозначены дни летнего солнцестояния.
Из этого специалисты сделали вывод: возможно, обитатели комплекса тщательным образом фиксировали свои наблюдения за небесными светилами. И, как результат, создали древнейший на сегодняшний день лунно-солнечный календарь.
© iStock.com / Haluk CigsarГебекли-Тепе, Шанлыурфа, Юго-Восточная Турция
© iStock.com / Haluk Cigsar
Гебекли-Тепе, Шанлыурфа, Юго-Восточная Турция
Израильская команда уверена, что нынешняя находка поможет ответить на куда более важный вопрос о судьбе турецкого чуда.
Как такое возможно?
С самого момента открытия в середине 1960-х Гебекли-Тепе был головоломкой. Тогда археологи приняли его за византийский храм.
Однако в 1994 году, когда приступили к полноценным раскопкам, выяснилось: сооружение гораздо старше, ему больше 12 тысяч лет. А возвели его люди каменного века. Устоявшиеся годами представления о развитии человеческой цивилизации рухнули в одночасье.
Как те, кто не знал ни земледелия, ни гончарного круга, могли построить подобное?
"Комплекс из огромных круглых каменных сооружений диаметром до 20 метров. <…> По краям — монументальные т-образные колонны высотой до пяти с половиной метров", — делился впечатлениями руководитель израильской экспедиции, профессор археологии Тель-Авивского университета Ави Гофер.
© iStock.com / Haluk CigsarГебекли-Тепе, Юго-Восточная Турция
© iStock.com / Haluk Cigsar
Гебекли-Тепе, Юго-Восточная Турция
Каждый элемент подчинен общей идее. До этого считалось, что к единому архитектурному плану люди пришли лишь пять тысяч лет назад. Доказательство тому — Стоунхендж.
Более того, во всем царит строгая симметрия. Если соединить между собой центральные точки трех самых больших кругов Гебкли-Тепе, получится равносторонний треугольник. Стены выстроены в иерархическом порядке. Ранее ученые полагали, что подобные приемы впервые применили египтяне при создании пирамид в Гизе.
В 1990-е сложную структуру комплекса объясняли тем, что над его созданием трудились десятки поколений в течение двух тысяч лет. Позднее родилась новая версия — постройка возникла всего за одну эпоху.
CC BY-SA 3.0 / Klaus-Peter Simon / Archaeological Museum Şanlıurfa, Southeast Turkey, Stelae and sculptures from Göbekli TepeСтелы и скульптуры из Гебекли-Тепе в археологическом музее Шанлыурфа, Юго-Восточная Турция
Стелы и скульптуры из Гебекли-Тепе в археологическом музее Шанлыурфа, Юго-Восточная Турция
Возможно ли такое? Британский археолог Грэм Хэнкок уверен: да. В беседе с журналистами он подверг сомнению общепринятую модель человеческой истории — от примитивных пещерных жителей до современного индустриального человека. По мнению исследователя, процесс мог быть скачкообразным.
И Гебекли-Тепе — тому подтверждение: люди каменного века пришли сюда позднее, им предшествовала некая ранняя высокоразвитая культура. Но что с ней случилось?
Месяц огненного дождя
На сегодняшний день известно, что около десяти тысяч лет назад ритуальный комплекс разом опустел. А позже его аккуратно заложили камнями и засыпали землей. Клаус Шмидт, первый исследователь турецких руин, предположил, что это связано с переходом жителей региона к новому образу жизни — оседлому.
Годы спустя версию пересмотрели. В 2017 году группа археологов из Эдинбургского университета обнаружила среди развалин "Камень грифона" — плиту, на которой рядом с обезглавленным телом человека изображены стервятник и скорпион.
"Компьютерный анализ показал: перед нами не что иное, как фрагмент звездного неба", — говорится в опубликованной по результатам исследования статье. Более того, на стеле, судя по всему, запечатлена страшная катастрофа.
CC BY-SA 2.0 / Sue Fleckney / Vulture Stone, Gobekli Tepe, Sanliurfa, South-east Anatolia, Turkey"Камень грифона" в Гебекли-Тепе
"Камень грифона" в Гебекли-Тепе
Случилось это, предположительно, в 10 950 году до нашей эры: падение массивного метеорита (возможно, не одного) привело к глобальному похолоданию в течение двух тысяч лет. Эту гипотезу подвергали сомнению до сегодняшнего дня.
Дело в том, что календарь с символами V — не единственное, чем могут похвастаться израильские археологи. Неподалеку они нашли каменный столб с любопытным рисунком: нечто похожее на метеорный дождь. Сопутствующие изображения животных указывают, что Луна в этот период находилась в созвездии Водолея и Рыб. Значит, астрономическое явление длилось приблизительно 27 дней.
Подобная катастрофа спровоцировала наступление малого ледникового периода, вымирание крупных животных. И стала катализатором масштабных изменений в образе жизни древних людей. Говорить об этом с уверенностью ученые пока не могут — обследовано всего пять процентов комплекса. Но не исключено, что скоро Гебекли-Тепе откроет одну из своих тайн.