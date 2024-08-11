https://ria.ru/20240811/gladkov-1965469152.html

Гладков рассказал о ситуации с эвакуацией жителей поселка Красная Яруга

Гладков рассказал о ситуации с эвакуацией жителей поселка Красная Яруга - РИА Новости, 11.08.2024

Гладков рассказал о ситуации с эвакуацией жителей поселка Красная Яруга

Большое количество жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел Белгородской области самостоятельным решением временно покинули свои дома, несмотря на то,... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T07:50

2024-08-11T07:50

2024-08-11T07:50

здоровье - общество

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Большое количество жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел Белгородской области самостоятельным решением временно покинули свои дома, несмотря на то, что необходимости в этом не было, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, выразив понимание жителям и надежду, что они уже вернулись домой. "Тревожная ночь для жителей Краснояружского района... Поступила ночью тревожная информация. Большое количество жителей Красной Яруги и близлежащих сел приняли самостоятельное решение временно покинуть свои дома", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале. Губернатор отметил, что его заместитель Сергей Дядькин и начальник управления общественной безопасности Евгений Воробьев были на связи с военными, и необходимости в эвакуации не было. Гладков считает, что решение, которое принимали люди "обосновано правильное". Губернатор выразил надежду, что сейчас все уже вернулись домой. "В случае поступления информации, которая будет угрожать жизням, все необходимые меры по эвакуации населения будем принимать своевременно", - добавил он.

https://ria.ru/20240703/belgorod-1957007070.html

белгородская область

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здоровье - общество, белгородская область, вячеслав гладков