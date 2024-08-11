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Гладков рассказал о ситуации с эвакуацией жителей поселка Красная Яруга - РИА Новости, 11.08.2024
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07:50 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/gladkov-1965469152.html
Гладков рассказал о ситуации с эвакуацией жителей поселка Красная Яруга
Гладков рассказал о ситуации с эвакуацией жителей поселка Красная Яруга - РИА Новости, 11.08.2024
Гладков рассказал о ситуации с эвакуацией жителей поселка Красная Яруга
Большое количество жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел Белгородской области самостоятельным решением временно покинули свои дома, несмотря на то,... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T07:50
2024-08-11T07:50
здоровье - общество
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Большое количество жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел Белгородской области самостоятельным решением временно покинули свои дома, несмотря на то, что необходимости в этом не было, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, выразив понимание жителям и надежду, что они уже вернулись домой. "Тревожная ночь для жителей Краснояружского района... Поступила ночью тревожная информация. Большое количество жителей Красной Яруги и близлежащих сел приняли самостоятельное решение временно покинуть свои дома", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале. Губернатор отметил, что его заместитель Сергей Дядькин и начальник управления общественной безопасности Евгений Воробьев были на связи с военными, и необходимости в эвакуации не было. Гладков считает, что решение, которое принимали люди "обосновано правильное". Губернатор выразил надежду, что сейчас все уже вернулись домой. "В случае поступления информации, которая будет угрожать жизням, все необходимые меры по эвакуации населения будем принимать своевременно", - добавил он.
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здоровье - общество, белгородская область, вячеслав гладков
Здоровье - Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о ситуации с эвакуацией жителей поселка Красная Яруга

Губернатор Гладков: жители Красной Яруги самостоятельно покинули свои дома

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Большое количество жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел Белгородской области самостоятельным решением временно покинули свои дома, несмотря на то, что необходимости в этом не было, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, выразив понимание жителям и надежду, что они уже вернулись домой.
«
"Тревожная ночь для жителей Краснояружского района... Поступила ночью тревожная информация. Большое количество жителей Красной Яруги и близлежащих сел приняли самостоятельное решение временно покинуть свои дома", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что его заместитель Сергей Дядькин и начальник управления общественной безопасности Евгений Воробьев были на связи с военными, и необходимости в эвакуации не было.
Гладков считает, что решение, которое принимали люди "обосновано правильное". Губернатор выразил надежду, что сейчас все уже вернулись домой.
"В случае поступления информации, которая будет угрожать жизням, все необходимые меры по эвакуации населения будем принимать своевременно", - добавил он.
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