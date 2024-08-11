Немецкий министр озвучил дерзкий план по России
Министр ФРГ Линднер назвал размещение ракет США необходимостью сдерживать РФ
© AP Photo / Michael SohnКристиан Линднер
© AP Photo / Michael Sohn
Кристиан Линднер. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер объяснил размещение оружия США в ФРГ стремлением "сдержать Россию", пишет Welt.
Он попытался объяснить это тем, что Германия давно находится в пределах досягаемости российских ракет, способных нести ядерные боеголовки, хотя Москва не единожды подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса.
"Поэтому для нас крайне важно установить баланс сдерживания", — утверждает он.
В июле США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в ФРГ вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.
В июле США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в ФРГ вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.