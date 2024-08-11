https://ria.ru/20240811/germaniya-1965486776.html

Немецкий министр озвучил дерзкий план по России

Немецкий министр озвучил дерзкий план по России - РИА Новости, 11.08.2024

Немецкий министр озвучил дерзкий план по России

Министр финансов Германии Кристиан Линднер объяснил размещение оружия США в ФРГ стремлением "сдержать Россию", пишет Welt. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T11:01

2024-08-11T11:01

2024-08-11T11:01

в мире

германия

россия

кристиан линднер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150008/20/1500082096_0:272:5100:3141_1920x0_80_0_0_166653761679cead5229c335ed3d153f.jpg

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Министр финансов Германии Кристиан Линднер объяснил размещение оружия США в ФРГ стремлением "сдержать Россию", пишет Welt.Он попытался объяснить это тем, что Германия давно находится в пределах досягаемости российских ракет, способных нести ядерные боеголовки, хотя Москва не единожды подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса."Поэтому для нас крайне важно установить баланс сдерживания", — утверждает он. В июле США заявили, что с 2026 года начнут развертывание в ФРГ вооружений, которые будут включать SM-6 и "Томагавки", ранее размещавшиеся в основном на кораблях, и новые гиперзвуковые ракеты. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, в том числе развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, ответ России будет жестким и адекватным, такое оружие нельзя давать Германии.

https://ria.ru/20240811/germaniya-1965485199.html

https://ria.ru/20240811/vagenknekht-1965481164.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, кристиан линднер